Alitalia styrer mot konkurs

Det tidligere statseide flyselskapet har lenge stått som et symbol på Italias økonomiske vekst, og deretter fall.

Nå er Alitalia satt under administrasjon – og befinner seg i en svært vanskelig økonomisk situasjon.

Flere internasjonale nyhetsbyråer og aviser har denne uken skrevet at selskapet, med røtter tilbake til 1946, er på randen av konkurs.

Nektet redningsplan

Alitalia har i årevis slitt med å møte konkurransen fra lavprisselskaper som Ryanair og EasyJet.

Prosessen selskapet nå er inne i kan ende i en omfattende restrukturering, et salg, eller i verste fall konkurs, hvor selskapet må selge alle flyene sine og legge ned, skriver nyhetsbyrået CNN Money.

Flere europeiske flyselskap med økonomiske problemer En rekke flyselskap i Europa har vært preget av konkurser og nedleggelser over de siste årene, blant annet: Det ungarske flyselskapet Malev Hungarian Airlines ble brått nedlagt i 2012. Lavprisselskapet Ryanair fløy inn fra sidelinjen og tok umiddelbar kontroll over nedleggelsen, og åpnet en ny base i Budapest.

Czech Airlines ble berget av koreanske Korean Air i 2013, da de kjøpte en aksjeandel på 44 prosent fra de tsjekkiske myndighetene.



De greske myndighetene solgte seg ut av Olympic Airlines i 2009. Selskapet ble berget av det greske investeringsselskapet Marfin Investment Group, som solgte Olympic videre til greske Aegean Airlines i 2012.

Tysklands nasjonale flyselskap Lufthansa har bidratt til flere oppkjøp av mindre selskaper, inkludert sveitsiske Swissair i 2005, og østerrikske Austrian Airlines i 2009.

Britiske International Airlines Group, moderselskapet til British Airways, kjøpte spanske Iberia Airlines i 2011. Kilde: CNN Money

Den italienske sentrum-venstre-regjeringen til statsminister Paolo Gentiloni har gitt Alitalia et kortsiktig lån på 600 millioner euro, melder Financial Times.

Det er nærmere 5,6 milliarder kroner. Kriselånet gis for at selskapet skal klare seg gjennom den usikre perioden.

Men selskapet sliter fortsatt stort. Tirsdag nektet ansatte å godta en redningsplan, som innebærer en reduksjon av lønninger samt oppsigelse av over 1.700 ansatte, ifølge Reuters.

Lite tyder på oppkjøp

Hvis selskapet finner en potensiell kjøper kan lånet sikre overlevelse i nye seks måneder, sa den italienske næringsministeren Carlo Calenda til tv-kanalen Sky TG24.

Imidlertid virker det ikke som kjøpsinteressen er stor.

Få konkurrenter har vist interesse, og selskapet er totalt avhengige av mer økonomisk støtte fra staten, eller et oppkjøp for å overleve, understreker CNN.

Får ikke mer støtte

Italienske myndigheter har gjennom en årrekke forsøkt å redde det vaklende flyselskapet.

7 milliarder euro har over en tiårsperiode blitt betalt ut til Alitalia, og det er italienske skattebetalere som har finansiert store deler av støtten, skriver nyhetsbyrået CNBC.

Det hagler derfor med kritikk i italienske sosiale medier, hvor flere mener at selskapet er «dødvekt», og at det ville vært bedre for landets økonomi hvis Alitalia setter kursen mot konkurs.

Italienske myndigheter har signalisert at de nå motsetter seg fra å investere mer kapital.

Det ble understreket av den italienske finansministeren Pier Carlo Padonan denne uken.

SAS kunne vært på listen



Flere tradisjonelle, statseide europeiske flyselskap har slitt økonomisk de siste årene (se faktaboks), og flyindustrien har vært preget av konsolideringer og oppkjøp.

Et av selskapene som gjentatte ganger er blitt gjort gjenstand for oppkjøpsspekulasjoner er SAS. En rekke ganger er det skrevet at Lufthansa vurderer et oppkjøp.

Spekulasjonene om ekteskap mellom SAS og Lufthansa har dukket opp med jevne mellomrom siden selskapene tok initiativ til Star Alliance-samarbeidet på midten av 90-tallet.