Brasiliansk eksmilliardær pågrepet for korrupsjon

Batista ble pågrepet etter at han landet i Rio de Janeiro på vei hjem fra New York, fire dager etter at brasiliansk politi oppdaget at han ikke var hjemme.

Påtalemyndigheten opplyser at amerikansk politi har overvåket Batista i løpet av helgen, helt til det øyeblikket han ble bekreftet å være om bord på flyet da det lettet.

Han er kjent for å ha skaffet seg – og senere mistet – en formue på rundt 250 milliarder kroner mellom 2012 og 2013.

Batista er siktet for å ha bestukket en tidligere guvernør i delstaten Rio de Janeiro, Sergio Cabral, for å skaffe seg offentlige byggekontrakter.

Cabral ble selv pågrepet og fengslet i fjor, og har ifølge brasiliansk påtalemyndighet bidratt til å hvitvaske og gjemme rundt 640 millioner kroner i utenlandske banker.

Storaksjon



Batista er én av mer enn 100 personer som er tatt etter politiaksjonen «Operation Car Wash», der blant annet eiendomsmagnaten Macelo Odebrecht ble dømt for korrupsjon og hvitvasking.

Den tidligere milliardæren er nå overført til et høysikkerhetsfengsel utenfor Rio de Janeiro.