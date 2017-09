Grekerne vil stanse utenlandske yoghurtprodusenter

Allerede i 2014 ble gresk yoghurt en het potet i det norske mediebildet etter det ble kjent at Tine produserte sin variant av produktet i Tana.

Synnøve Finden ble rasende og mente at om yoghurt skulle være gresk, måtte den være produsert i Hellas.

Senere har Tine gått vekk fra bruken av navnet «gresk yoghurt» og bruker nå betegnelsen «gresk type» på varianter produsert i Norge.

Nå har krigen om hvorvidt man kan kalle yoghurt som ikke er produsert i landet for gresk, blitt internasjonal storpolitikk.

Greske myndigheter vurderer i disse dager om de skal gå til rettslige skritt mot Tsjekkia og en rekke andre europeiske land, etter EU-kommisjonen gikk ut å advarte Praha om at produksjon utenfor Hellas kunne være i strid med konkurranselovgivningen.

– Athen er på offensiven. Vi har en forpliktelse til å beskytte våre interesser så godt som mulig, sier Thodoris Panagoulis, en talsmann i det greske jordbruksdepartementet til nettstedet DW.

50 milliarder euro

Ikke bare i Europa er produktet blitt en suksess.

Det anslås at det på verdensbasis selges gresk yoghurt for 50 milliarder euro, omkring 465 milliarder kroner årlig. Dermed er det milliarder av euro som greske myndigheter sikler etter.

Foruten om Europa fortærer Asia store mengder gresk yoghurt. 28 prosent av verdens totalforbruk er kontinentet øst for oss ansvarlige for.



Også i Nord-Amerika hvor 15 prosent av totalforbruket havner, er den faste yoghurtvarianten blitt populær, i stor grad som følge av lokale produsenter. Dette kan det altså nå bli en slutt på.

Jobber med rettssak

Greske myndigheter vurderer først og fremst å gå til EU-domstolen for å stoppe produsering av gresk yoghurt utenfor landets grenser.

– Et utvalg setter for tiden sammen argumentasjon for en juridisk sak. Utvalgets konklusjoner må senere kvalitetssikres, da Hellas ikke har råd til å tape en rettsak, forteller Panagoulis til DW.

Men en rettssak er bare første steg.

Over tid vil landet registrere gresk yoghurt som «et beskyttet produkt grunnet sin geografiske identifikasjon», som også produksjonen av fransk champagne omfattes av.

I Athen ønsker de å ha en slik status klar i utgangen av året, skriver nettstedet.



Selv om en slik status skulle bli oppnådd, er likevel ikke Hellas sikret som seiersherre, da kun EU-land omfattes av regelverket, i resten av verden kan produserer fortsatt kalle gresk yoghurt nettopp det.

Mindre populært

Den senere tiden har salget av gresk yoghurt falt noe. Den ledende greske landbruksprodusenten FAGE solgte 8,5 prosent mindre gresk yoghurt i andre halvår 2016, mot året før, ifølge statistikk fra det greske nyhetsnettstedet capital.gr.

En av de største produsentene av gresk yoghurt utenfor Europa, står New York-selskapet Chobani for. Selskapet som ble laget av en tyrkisk imigrant, produserer daglig over 500 tonn gresk yoghurt, og har dermed blitt den største produsenten i USA.

Dagligvaregiganten General Mills som eier merkevaren Yoplait bestemte seg tidligere i år for å gå bort fra sin greske satsning for heller å satse på de franske røttene i selskapet. I Norge selges Yoplait-yoghurt av Tine-eide Fjordland.