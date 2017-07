Nasa vil kutte flytiden i to med ny design

Fartsgrensen for kommersielle flyreiser har vært på 1062 kilometer i timen siden 1973. Ødeleggelsene og forstyrrelsene som oppstår på bakkenivå som resulterer av at flyene kjører over dette og bryter lydmuren, har gjort det ulovlig å fly fortere.

Nå skal NASA gjøre det mulig å redusere lydnivået til noe lignende brummingen fra en Mercedes-Benz på motorveien, skriver Bloomberg Businessweek.

Nasa foreslår å bruke 390 millioner dollar over de neste fem årene på dette prosjektet, hvorav det første året med finansiering er inkludert i president Trumps budsjettforslag.

Demo klar i 2022

Hvis alt går etter planen vil NASA starte testingen av flyet i begynnelsen av 2022.

Ettersom de største tekniske utfordringene allerede er løst, forventer NASA at myndighetene vil være lettere å overtale til å fjerne forbudet mot å bryte lydmuren, ifølge Peter Coen, sjef for NASAs kommersielle utviklingsavdeling for supersonisk lufttransport.

– Vi har stor støtte i NASA og i kongressen for å få dette til, og jeg er veldig positiv til utsiktene til prosjektet, sier han.

NASA vil dele teknologien med amerikanske flyprodusenter som Boeing og Lockheed Martin. Sistnevnte er sentral i utviklingsprosessen.