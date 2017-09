Orkanen «Irma» kan skape energitrøbbel

Det siste døgnet har orkanen «Irma» rast over de karibiske øyer, og natt til lørdag traff den Cuba i sin ferd. I løpet av dagen har den nok en gang blitt nedgradert til kategori 4, som er den andre sterkeste kategorien.

USAs energiadministrasjon EIA advarte fredag mot at strømnettet kan få store problemer de nærmeste dagene. De siste prognosene viser at orkanen vil treffe østkysten av Florida midt på dagen søndag.

EIA skriver i sin advarsel at det har vært store stømbrudd på Jomfruøyene. På øyene St. Thomas og St. John har alle kunder mistet strømmen. I Puerto Rico mistet over en million mennesker strømmen, ifølge EIA.

«Når orkanen «Irma»treffer Florida, vil sterk vind, flom og bølger ha potensiale til å påvirke energiinfrastruktur som kraftverk, samt kraftoverføring og kraftlinjer. Delstaten forbereder seg på massive strømbrudd,» skriver EIA i sin advarsel.

De to atomkraftverkene Turkey Point og St. Lucie blir stengt ned før stormen treffer land.

Fortsatt kraftig

Ifølge NTB rømmer hundretusener av mennesker lørdag i desperat flukt fra orkanen.

– «Irma» er fortsatt en ekstremt farlig orkan. Det er ikke for sent å komme seg bort fra Florida Keys!!! Dere har fortsatt tid, vær så snill, kom dere ut, tvitret USAs metrologiske tjeneste lørdag.

Orkanen Irma er en av de sterkeste orkanen som noen gang har vært målt i Atlanterhavet, og kommer bare en uke etter orkanen Harvey gjorde stor skade på delstaten Texas.

5,6 millioner mennesker har fått ordre om å evakuere, samtidig har alle Floridas over 20 millioner innbyggere fått beskjed om å forberede seg på å måtte reise fra orkanen.

LANGE KØER: Evakueringen av de mest utsatte områdene, fører til lange køer ut av Florida.

Ifølge Bloomberg kan Irma bli den dyreste orkanen noen sinne. Kostnadene knyttet til orkanen er ventet å komme opp mot 200 milliarder dollar, over 1.500 milliarder kroner.

Den forrige store orkanen som traff Florida var «Wilma» tilbake i 2015. «Wilma» forårsaket et massivt strømbrudd som førte at over tre millioner kunder var uten strøm. Nå frykter man at Irma kan ramme ennå flere.

Transportproblemer

Både SAS og Norwegian har innstilt sine avganger til og fra Florida i helgen. En rekke amerikanske flyselskaper satte før helgen opp en rekke ekstrafly for å kunne fly passasjerene ut av delstaten.

Også på den øvrige transportfronten er det store problemer.

Det ble allerede torsdag meldt om bensinmangel og milelange køer ut av de verst truede områdene langs kysten.

Et skip fra cruiserederiet Norwegian Cruise Line ankom torsdag Miami to dager før planlagt ankomst for å få passasjerer som bor i Florida hjem før orkanen kommer. Samtidig ble mange igjen på skipet, skriver NTB.

Lørdag ettermiddag seiler fortsatt skipet Norwegian Escape med god avstand til orkanen. Selskapet har ifølge NTB opplyst til passasjerene ombord at de ikke vet når de kan bli satt i land igjen.

STRØMKRISE: Det kan bli strømkrise i Florida når orkanen Irma skyller inn over land søndag. Her er seilbåter som ble kastet på land av orkanen på Tortola i De britiske jomfruøyene torsdag.

Evakuerte ansatte

Cruiserederiet Royal Caribbiean bruker cruiseskipet Enchantment of the Seas til evakuering av sine ansatte. Fredag seilte skipet ut fra havnen i Miami, og det vil ikke returnere før havnen igjen har åpnet.

Også USAs president Donald Trump kan komme til å merke den voldsomme orkanen. Ifølge NTB er hans luksushotell Mar-a-Largo, hvor han har brukt mange av sine helger etter innsettelsen, i stor fare for å ta skade av bølgene som er ventet å slå inn over kysten.