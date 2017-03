Snøhetta bak praktbygg i ørkenen

Det norske arkitektkontoret startet prosjektet rundt det nye kulturhuset så langt tilbake som i 2007, men først nå nærmer det seg ferdigstillelse.

Prosjektet har blitt kalt Snøhettas «største og mest komplekse prosjekt» av kontorets grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen, og ser man til bildene vitner de om at prosjektet er høyst komplekst:

To museer, bibliotek, kino, teater og en iøynefallende storhall tar plass i det nye bygget, som fordeler seg over en flate på 100.000 kvadratmeter. Dagens Næringsliv omtalte prosjektet først.

Kulturhuset King Abdulaziz Center for World Culture ligger rett utenfor oljehovedstaden Dhahran, i provinsen Ash Sharqiyah i den østre delen av Saudi-Arabia.

Dhahran er det administrative senteret for saudiarabisk oljeindustri, hvor Saudi Aramco – verdens største oljeselskap – har sitt hovedsete.

STORHALL: En storslått hall i kjernen av senteret skal være et møtested for innbyggerne i byen Dhahran.

Senteret står enda ikke ferdig, men ble innviet allerede i november i fjor, av selveste kongen i Saudi-Arabia, kong Salman bin Abdulaziz Saud.

Fra senterets hjemmesider heter det at meningen med senteret er «å fremskynde landets retning mot en kunnskapsbasert økonomi.»

I 2007 var bygget estimert til å koste opp mot 700 millioner dollar.

ØRKEN: Midt i et ørkenområde ligger byen Dhahran, hvor verdens største oljeselskap har sitt hovedsete. I samme område skal det spektakulære bygget stå ferdig i løpet av året.

Forbindelser til Saudi-Arabisk oljeeventyr



Snøhetta opplyser til E24 at det nye kulturhuset foreløpig ikke har satt en konkret åpningsdato, men det kan se ut som en åpning skal skje i løpet av året.

Per dags dato er senteret fortsatt under konstruksjon, ti år etter at Snøhetta vant konkurransen om hvem som skulle få muligheten til å designe det prestisjefulle kulturhuset for Saudi-Arabias oljegigant.

UNIKT: Byggets fasade består av flere rør i rustfritt stål.

Saudi Aramco ligger i et bevoktet område, der ansatte i oljeselskapet både bor og arbeider. Rett ved siden av vil det nye kulturhuset ligge, i et ørkenområde med nære forbindelser til Saudi-Arabias oljeeventyr.

Det var nemlig i samme område at oljen i landet først ble oppdaget. Brønnen kjent som Prosperity Well skjøt fart på landets kommersielle utvinning av olje i 1930-årene, og la grunnlaget for dagens storeksport.

Armaco har et av verdens største oljelagre, og produserer 10 milliarder fat olje om dagen.

Det ligger dessuten i kortene at Saudi-Arabia skal børsnotere Aramco i 2018.

«Det er naturlig å anta at Saudi ønsker en høyest mulig oljepris når noteringen skal finne sted,» skrev Netfonds i en oppdatering tidligere denne måneden.