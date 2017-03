Verdens største containerskip sjøsatt

«Mol Triumph»er det første skipet i verden som kan ta mer enn 20.000 containere på 20 fots lengde og 8 fots bredde (TEU).

Lastekapasiteten er på 20.150 slike containere, skriver Samsung Heavy Industries i en pressemelding.

Skipet ble sjøsatt 15. mars.

Det er det japanske containershippingselskapet Mitsui O.S.K. Lines (Mol) som har bestilt skipet fra sørkoreanske Samsung. Skipet er 400 meter langt og 58,8 meter bredt.

Ifølge Samsung skal skipet være utstyrt med en rekke energisparende teknologiske løsninger, herunder blant annet propellen og motorteknikken. Skipet ble bestilt i 2015 for en pris tilsvarende 1,3 milliarder kroner etter dagens kronekurs.

«Triumph» er det første i rekken av fire tilsvarende skip, med samme lastekapasitet, skriver World Maritime News.

Kriserammet bransje

Til tross for satsingen på de fire massive skipene, er containershippingmarkedet iskaldt.

Sørkoreanske Hanjin Shipping, som en gang var verdens syvende største aktør i markedet, ble erklært konkurs av en sørkoreansk domstol i februar. Nylig ble selskapets siste gjenværende skip, «Hanjin Rome», solgt for en slikk og ingenting av en domstol i Singapore. Skipet skal nå skrapes.

Blant årsakene til den gigantiske shippingkollapsen er utfordringer med overkapasitet i containerfrakmarkedet, som igjen har ført til lavere rater og høyere gjeldsnivåer. Konkursen var tidenes største i bransjen.

Historisk underskudd for Mærsk

Verdens største selskap innen containershipping har også fått merke krisen. Den danske giganten A.P. Møller-Mærsk står midt i en større reorganisering, og hadde et underskudd på 2,677 milliarder dollar fjerde kvartal 2016.

Beløpet tilsvarer 24,46 milliarder kroner etter dagens kurs.



SVEKKET AKSJEKURS: De siste to årene har Maersk-aksjen tapt seg med over 20 prosent. Store deler av nedturen er imidlertid hentet inn igjen mot slutten av 2016 og i starten av 2017.

For fjoråret som helhet endte underskuddet på 1,897 milliarder dollar, noe som skal være det største i Danmarks historie, ifølge Business.dk.

Samtidig som selskapet presenterte resultatet for fjerde kvartal, ble det klart at styreleder Michael Pram Rasmussen forlater selskapet den 28. mars, etter 14 år i sjefsstolen.

Prisen har tatt seg opp



Timingen for Mols store skipsinvestering kan likevel vise seg ikke å være så dum. Det siste året har nemlig fraktratene tatt seg opp noe igjen.

I perioder i fjor var snittprisen for en 40 fots container en kort periode under 700 dollar, viser tall fra World Container Index, gjengitt av Helenic Times. Nå ligger prisen over 1.400 dollar. For to år siden var imidlertid prisen over 1.800 dollar.

Som grafikken viser har også aksjekursen til Maersk hentet inn mye av det tapte, parallelt med de høyere containerratene.