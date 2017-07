Da alarmen «Helsa Fredrik» som skal varsle om alvorlige hendelser gikk av ved en feil i Stockholm for to uker siden, ble mange bekymret. Det viste seg fort at alarmen gikk av ved en feil, men likevel kan butikker som selger overlevelsesutstyr melde om økt salg de siste ukene, skriver Dagens Industri.

Ifølge avisen skal den utløste alarmen ha aktualisert spørsmålet om hvorvidt svenskene var forberedt på en katastrofe.

Driveren av nettbutikken Överlevadsbutiken, Fredrik Qvarnnström merket seg en økt aktivitet på nettsidene i etterkant av alarmen.

– Noen timer etter alarmen kom det inn et antall bestillinger. Ikke kjempemange, men omtrent like mange som det kommer på en hel dag, forteller han til Di.se.

Også Jörgen Eriksson som driver Surivival Store, som har spesialisert seg på salg av overlevelsesprodukter merket en økende etterspørsel etter alarmen gikk av.

– Når jeg prater med mine kunder har nesten alle sammen nevnt alarmen. Det har skjedd veldig ofte den siste uken. Det har også blitt litt ekstra salg av det, forteller Eriksson.

Så er det en gang sånn at interessen for disse produktene har steget jevnt og trutt i nabolandet de siste årene.

Bruker store summer

Flere bruker opptil 5.000 svenske kroner for å lagre opp skal vi tro Qvanström.

– De kjøper ikke bare et vannfilter, men 5 eller 12. De handler så mye at de i prinsippet kan klare seg hele livet, forteller han.

Også kjeden Biltema i Sverige opplever interessen, etter folk som er interessert i temaet har nevnt kjeden som en «gullgruve».

– Vi merker at vi oftere nevnes i denne sammenhengen. Disse kundene er i hovedsak interessert i plastdunker til oppbevaring av vann. I forhold til vanlig omsetning er det likevel sannsynligvis ikke noen stor endring, ettersom vi selger mye av dette fra før av, forteller Henrik Jarl, pressekontakt i Biltema Sverige til DI.se

Også hos Jula opplever de at salget på varer som kan være passende for å overleve over lengre tid er storselgere.

– Det er storselgere hos oss, men om det er fordi folk forbereder seg på dommedag, eller om de har andre bruksområder, kan jeg ikke svare på, sier pressekontakt i Jula Sverige Magnus Ljung til avisen.