Hva med en Coca-Cola som smaker kaffe? Eller en Harley-Davidson-parfyme som lukter lær? Det frister kanskje ikke særlig, og det er du kanskje nok ikke alene om. Men du har hatt muligheten til å kjøpe det engang.

Samuel West, en innovasjonsforsker og konsulent fra Sverige, har nå laget sitt helt eget «Museum of failure». Et helt museum dedikert til innovasjoner som kanskje aldri burde ha sett dagens lys.

COLA-TABBE? Coca-Cola BlāK, eller Cola med kaffesmak, var ingen stor suksess. Produktet varte bare to år.

– 80 til 90 prosent av alle innovasjoner blir aldri en suksess. Alle disse prosjektene som blir mislykket er en fantastisk måte å lære. Likevel ønsker veldige mange selskaper å dekke over ideer og innovasjon som ikke fungerer slik de opprinnelig ønsket. Dermed ender man opp å ikke lære noe som helst, sier West til E24.

Kodaks digitalkamera

Blant «godbitene» på museet finner man frossen lasagne fra Colgate. Ja, selskapet som lager tannpasta.

Av en eller annen grunn var ikke markedet så positiv til å spise den, og produktet forsvant ut av butikkhyllene.

Man finner også et av verdens første digitalkameraer, nemlig Kodak DC 40 som ble lansert i 1995.

Kameraet ble sett på som en flopp og Kodak sluttet å produsere det. Selskapet tok aldri inn over seg den ravende teknologiske utviklingen, og i 2012 gikk selskapet konkurs.

TIDLIG UTE: Kodak var på markedet med digitalkamera allerede midt på 90-tallet. Men den tidligere fotokjempen valgte å skrote produktet da de ikke så verdien i digitaliseringen. Senere gikk selskapet konkurs.

Alle kan gjøre feil

Gjennom de siste to årene har West samlet på ubrukelig innovasjon fra hele verden. Den siste tiden har han fått så mye oppmerksomhet at han også får tilsendt gaver til museet.

– Jeg mener det er spennende å vise hvor viktig feil er for suksess. Man kan se at til og med store multinasjonale selskaper kan gjøre store og grove feil når de skal starte opp noe nytt.

GAMEBOY KILLER: Nokias N-Gage skulle ta over for Gameboyen, men ble aldri noen stor suksess.

Har ingen favoritt

Museet åpner i juni i Helsingborg i Sverige. Han reiser også rundt i forskjellige byer med noen av utstillingene sine.

– Hva er din favoritt blant alle floppene på museet?

– Hehe, det kommer jeg ikke til å svare på. Det blir som å velge en favoritt av de to barna mine! Men jeg liker de innovasjonene som har en litt mer kompleks historie. Det viser at til tross for alle markedseksperter, PR-folk og enorme ressurser, er ikke selskaper perfekt, sier West.

EL-MASKE: Den elleville Rejuvenique electrical facial mask ble oppfunnet av skuespiller Linda Evans. Hun mente det var lurt å gi ansiktet sitt støt opp til flere ganger i måneden for å beholde skjønnheten.