Danske Uber-sjåfører trosser nedleggelse: Lager egen taxi-app

Selv om Uber legger ned sine tjenester i Danmark 18.april, har ikke sjåførene planer om å endre virke.

Over 500 danske sjåfører står klar til å fortsette å transportere passasjerer. Det skal de gjøre ved hjelp av en ny app, får Berlingske Business bekreftet av Uber-sjåførenes talsmann Per Jakobsen.

– Vi jobber med en back-up løsning, slik at vi unngår at sjåfører skal stilles i en dårligere situasjon enn nå. Så kan vi fortsette å kjøre innbyggerne i København rundt i byen, sier Per Jakobsen.

Han opplyser at den nye appen ikke har noe med Uber å gjøre og at nye sjåfører melder seg på samarbeidet hver dag.

Funnet smutthull



Sjåførene har snakket med flere advokater om prosjektet og har i samarbeid funnet det de sier er en lovlig metode å drive den nye kjøretjenesten på.

– Den passer til den danske modellen, hvor det innbetales skatt og moms, og vi legger også stor vekt på å gjøre det med samme priser som hos Uber, sier Jakobsen.

Han kaller det nye prosjektet for «relasjonskjøring».

Det fungerer ved at det skal skapes en relasjon til passasjerene. Det kan nemlig ikke betegnes som taxikjøring ifølge dansk lovgivning dersom det finnes en relasjon mellom passasjer og sjåfør, opplyser talsmannen.

Dermed tror de det nye prosjektet kan holde seg utenfor den kommende taxilovgivningen i Danmark, som ifølge Uber er årsaken til at de trekker seg ut av landet.

Lager forening



– Sjåførene får alle utlevert visitkort med et felles telefonnummer til en felles forening de er tilknyttet. Når de gir visitkortet videre til en passasjer, har passasjeren skapt en relasjon til sjåfører, som har en relasjon til foreningen. Derfor får passasjeren gjennom sjåfører en relasjon til foreningen. Når passasjeren gir visitkortet videre til sin venn, får vennen også automatisk en relasjon til foreningen. Og sånn vil det fortsette.

– Vi er Danmark, foreningenes land, så vi har stiftet en forening som vi alle er medlemmer av. Der skapes en relasjon til foreningen når man gir visitkortet videre, fortsetter Jakobsen.

Prosessen er i gang



Han utdyper at sjåførene og advokatene av den grunn har vært forsiktige med å lage reklamer for appen, fordi relasjonen ikke kan skapes gjennom et Facebook-oppslag eller en plakat på en buss. Det skal skje gjennom en menneskelig relasjon for at det skal være lovlig.

Ubersjåførene er allerede i gang med å skape slike relasjoner til flere potensielle passasjerer. Berlingske Business erfarer at flere sjåfører har begynt å gi visitkortene videre til passasjerer, med beskjed om å gi beskjed til så mange som mulig og skrive «Uber» i en SMS til telefonnummeret på visitkortet.

Sender man SMSen, betyr det at passasjeren vil få en beskjed tilsendt om morgenen 19.april. Her vil det opplyses nøyaktig hvordan den nye appen fungerer, forteller talsmannen.

Skeptisk advokat



Morten Bjerregaard, advokat med spesialitet i økonomisk kriminalitet ved Bjerregaard Advokatfirma, mener sjåførenes nye kjøretjeneste ikke vil få godkjentstempel dersom det skulle bli en rettssak.

– Det er riktig at man kan ta penger for en kjøre tur uten at det er taxikjøring, dersom det er en reell relasjon. Men det er det garantert ikke i dette tilfellet. Her er det snakk om klokkeklar omgåelse av lovverket, sier han.

Han utdyper at det ikke er behov for en forening dersom to personer reelt kjenner hverandre.

– Hvir jeg kjenner en person og spør om han vil kjøre meg til et sted, behøver vi ikke lage en forening for å skape relasjonen. Det er fullstendig innlysende. De får aldri noensinne en dommer til å godta dette, sier Bjerregaard.

Per Jakobsen vil ikke utdype hvem som har utviklet den nye appen. Den er ifølge ham fortsatt under utvikling. Derfor kan det heller ikke forklares hvordan appen vil se ut når Uber er ute av Danmark 18.april.