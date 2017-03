Ingen markedsutslag etter Trump-tale til Kongressen

Donald Trump talte til Kongressen i natt, men det kom ingen store markedsutslag, til tross for at det var knyttet stor spenning til talen.

Børsene i Asia holdt seg stort sett uforandret under og rett etter Trumps tale.

Klokken 06.00 er det grønt over hele linja hos de toneangivende asiatiske indeksene:

Nikkei i Tokyo er opp 1,42 prosent



Hang Seng i Hongkong er opp 0,20 prosent



Singapore er opp 0,73 prosent



Shanghai er opp 0,38 prosent



ASX 200 i Sydney er ned 0,30 prosent

«Sjokkstarte»

President Donald Trumps tale til Kongressen natt til onsdag var ventet å presentere hans politikk, og ikke minst økonomiske planer.

Alle de 100 senatorene og 435 medlemmene av Representantenes hus var til stede under talen, som startet klokken tre i natt, norsk tid.

I talen understreket Trump de nødvendige tiltakene for å «sjokkstarte» den amerikanske økonomien, hvor - som lenge lovet - arbeidsplasser og investeringer skal føres tilbake til USA.



Men han var også langt mer «presidentaktig» og samlende enn i tidligere taler, og snakket blant annet om «å forene krefter».

– Ekte kjærlighet til folket krever at vi finner felles grunnlag og jobber for vårt felles beste og samarbeider på vegne av alle amerikanere som fortjener en bedre fremtid, het det blant annet fra Trump.

Den forsonende tonen skremte altså ikke markedene i Asia - ei ble de heller løftet noe særlig av ny økonomisk politikk lagt frem. I Europa åpner markedene stort sett mellom åtte og ni - mens Wall Street i USA åpner 15.30 norsk tid.

Børsene er i stor grad opp etter Trumps valgseier. Mange eksperter mener underliggende faktorer ville ha drevet børsene opp uansett, men Trumps løfter om skatteletter trekkes også frem som en årsak til oppturen Wall Street har hatt en historisk markedsvekst, med flere rekorder.

«Historisk skattereform»

Trump ankom podiet med en utfordrende oppgave, nemlig å snu skepsisen til flere amerikanere og et økende antall av republikanerne, og forklare sine planer for den amerikanske fremtiden.

I følge nyhetsbyrået AFP, som hadde fått utdrag av presidentens tale, var et av punktene at han skulle komme med løfte om «en historisk skattereform».

I talen sa Trump at han vil gi omfattende skattelettelser til middelklassen, og utvikle en ny skattereform for å øke USAs konkurransedyktighet.

Skattereformene vil være en vanskelig oppgave for Trump å få igjennom, skriver nyhetsbyrået CNBC i natt, og peker på at ulikheter mellom Det hvite hus og en republikansk kontrollert Kongress vil føre til usikkerhet om hvordan den eksakte planen vil se ut og gjennomføres.

«Mitt økonomiske team utvikler nå en historisk skattereform, som vil redusere skattesatsen for våre bedrifter, slik at de kan konkurrere med hvem som helst og blomstre uansett sted» sa Trump i talen.

BLANT VENNER: President Donald Trump hilser på finansminister Steve Mnuchin (i midten) og utenriksminister Rex Tillerson etter sin tale i kongressen natt til onsdag.

Få nye forslag

Detaljer rundt justeringene lar fortsatt vente på seg. I Bloombergs oppsummering av nattens tale pekes det på at detaljene rundt nattens uttalelser fortsatt er knappe. I sum hadde talen hadde få nye forslag å komme med, i lys av velkjente kampanjeløfter og den senere tids uttalelser.

Trump hadde heller ingen forslag for hvordan han konkret vil betale for gjennomføringen av planene, som inkluderer en erstatning av «Obamacare», nye skattereguleringer, som inkluderer skattekutt for middelklassen, og 1 billion dollar i infrastrukturinvesteringer, samt en stor økning i forsvarsmidler.

«Vi har latt middelklassen krympe mens vi har eksporter velstanden vår til resten av verden. Vi har lansert store internasjonale prosjekter, men ikke tatt vare på våre egne byer. Vi har beskyttet andre lands grenser, men latt våre egne stå vidåpne», sa presidenten i natt.

Avslutningsvis fikk han selvfølgelig også plass til valgkampslagordet sitt og lovet å gjenreise USAs storhet.