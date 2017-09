Obama «dyreste» ekspresident noensinne

Amerikanske skattebetalere må ut med til sammen nesten 1,2 millioner dollar neste år i etterlønn til USAs forrige president Barack Obama, altså vel 9,4 millioner norske kroner.

Obama er dermed den dyreste ekspresidenten noensinne, ifølge en rapport fra Congressional Research Service, som blant annet The Washington Times og New York Post har omtalt.

Det er vanlig at amerikanske ekspresidenter får etterlønn som går til å dekke kontor, utgifter og noen ganger en årlig pensjon.

Bakgrunnen for denne ordningen er at da president Harry S. Truman forlot Det hvite hus i 1953, var han nær blakk.

Kongressen bestemte seg derfor for å opprette en pensjon for ekspresidenter.

Tradisjon fra 1950-tallet



Selv om mange presidenter siden Truman har klart å skaffe seg en inntekt også etter dagene i Det hvite hus, har tradisjonen med etterlønnen vedvart.

Og Obama er altså den presidenten som ligger an til å få den største årlige utbetalingen hittil.

SATT FRA 1945 TIL 1953: President Harry S. Truman, til venstre, og visepresident Alben W. Barkley vinker under innsettelsen til Trumans andre presidentperiode i Washington, D.C. i januar 1949.

Hans budsjett for neste år ligger mer enn 100.000 dollar (vel 781.00 kroner) høyere enn George W. Bush sitt, og nær 200.000 dollar høyere enn Bill Clintons, ifølge Congressional Research Service. George Bush Senior følger på en fjerdeplass, med 942.000 dollar i ventede utgifter, mens Jimmy Carter får omtrent halvparten så mye, med et budsjett for neste år på 456.000 dollar, litt over 3,5 millioner i norske kroner.

Carter med spesialavtale



En stor del av utgiftene til ekspresidentene går til leie av kontorplass, skriver New York Post.

Obama har den dyreste kontorplassen i Washington – beregnet til 536.000 dollar (4,2 millioner norske kroner) neste år, mens Clintons kontorplass i New York utgjør en god nummer to. Carters kontorplass i Atlanta er langt billigere, og koster 115.000 dollar.

FIKK FIRE ÅR: Jimmy Carter satt kun én periode som president, fra 1977 til 1981.

Én av grunnene til at Jimmy Carters budsjett er så lavt sammenlignet med de andres er at Carter kun var president i én periode.

Han har derfor ikke opparbeidet seg alle de samme rettighetene, for eksempel innen helse, skriver The Washington Times.

Han får imidlertid midler til å dekke en rekke utgifter ved huset han har i Plains i delstaten Georgia, fordi han har inngått en avtale om at eiendommen skal overføres til nasjonalparktjenesten når han dør.

Carter er for øvrig den presidenten som har levd lengst etter endt presidentperiode.