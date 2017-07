USA: Prisen på bacon har gått opp 80 prosent så langt i år

Sommeren er høysesong for bacon og en generelt høyere appetitt på bacon blant amerikanere på årsbasis har gjort at amerikanske baconprodusenter ikke klarer å møte etterspørselen.

Siden 2013 har salget av bacon gått opp 14 prosent i USA. Butikker, grossister og resturanter har måtte tenke seg om to ganger når de kjøper inn, da de høye bacon prisene kan påvirke fortjenesten, skriver The Wall Street Journal.

– Amerikanere har rett og slett begynt å ha bacon på flere og flere ting, sier Arlan Suderman, økonomidirektør ved INTL FCStone i Kansas City, til avisen.

Den økte etterspørselen har tømt kommersielle fryselagre. Baconlagrene gikk ned 59 prosent fra året før og er nå på sitt laveste siden 1957.



Baconfestivaler

De siste årene har flere restaurantkjeder i USA hatt mer og mer bacon på menyen. Hurtigmat-kjeden Arby's lanserte «Tripple thick bacon sandwich» og annen selger bacon med lønnesirup på pinne.

Flere nystartede baconfestivaler over hele landet har også blitt svært populære.

– Det blir for dyrt

Noen analytikere sier at det økte baconforbruket på årsbasis gjør at grossister og butikkkjeder har kommet i en presset situasjon.

– Grossister er veldig forsiktige. De kjøper bare inn det de trenger og venter på at produksjonen går opp og prisene går ned, sier Dennis Smith, hos Archer Financial Services i Chicago.

Tidligere har høye baconpriser resultert i at forhandlere og restauranter kutter ned på størrelsen og tykkelsen på baconet. Å reklamere for alternativer, som pølse, begynner også å bli utbredt, forklarer Altin Kalo, økonom hos Steiner Consulting Group, som er rådgiver for matvarebransjen.

– Det har kommet til et punkt hvor bacon rett og slett er for dyrt, sier han.