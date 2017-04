Allerede i valgkampen lovte USAs president Donald Trump at han ville innføre såkalt «extreme vetting» - ekstrem bakgrunnssjekk, for å hindre mulige terrorangrep.

Kontrolltiltakene som nå er til vurdering, strekker seg fra å kreve at turister forklarer seg om sin ideologi til å be dem gi fra seg passord til sosiale medier og kontaktlistene på telefonen, ifølge kilder i Trump-administrasjonen som Wall Street Journal har snakket med.

Blir tiltakene innført, kan de også komme til å gjelde reisende fra de 38 landene som deltar i Visa Waiver-programmet, inkludert Norge, ifølge avisen.

Dermed kan også nordmenn i fremtiden bli bedt om å gi fra seg tilgangen til e-postkontoer, bilder og privat aktivitet på sosiale medier når de passerer gjennom grensekontrollen på amerikanske flyplasser.

Hele omfanget av forslaget er forløpig ikke kjent.

– Hvis det er noe som helst tvil om en persons intensjoner om å reise til USA, så må de bevise at de kommer hit av lovlige grunner, sier Gene Hamilton, seniorrådgiver i det amerikanske sikkerhetsdepartementet, til Wall Street Journal.

Norwegian: – Kan ikke spekulere



I desember i fjor fikk Norwegian tillatelse fra amerikanske myndigheter om å fly til og fra USA. Det skjedde etter tre år med mye motstand.

– Vi er veldig godt fornøyd med at amerikanske myndigheter omsider har gitt vårt EU-selskap tillatelse til å fly til og fra USA, sa Norwegians konsernsjef Bjørn Kjos, etter at godkjennelsen var på plass like før jul.

Flyselskapet sier de foreløpig ikke har merket noe til USAs planer om en utvidet bakgrunnssjekk og grensekontroll.

– Det jeg kan si om situasjonen i dag er at etterspørselen hos Norwegian på reiser både til og fra USA, er svært god, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian.

– Hva tror dere en såkalt ekstrem bakgrunnssjekk kan bety for innreisende fra Norge?

– Vi forholder oss til myndighetene i de landene hvor vi flyr. Forslagene du refererer til er ikke innført, og vi kan ikke spekulere i mulige effekter, sier Næss til E24.

Ekstrem bakgrunnsjekk

Trumps tidligere innreiseforbud for borgere fra Syria, Libia, Iran, Jemen, Somalia og Sudan ble stoppet av de føderale dommerne i delstatene Hawaii og Maryland som mente det var religiøs diskriminering og i strid med grunnloven.

Ifølge det amerikanske sikkerhetsdepartementet var forbudet også et signal om at USA måtte forberede seg på strengere metoder for å «sikre landet fra terrorisme» og andre potensielle farer som kan true amerikansk sikkerhet.

Til tross for at forbudet ikke fikk gjennomslag, ble ikke planene om en «extreme vetting» stanset.

Spørsmålet var også oppe til diskusjon da USAs sikkerhetsminister, John Kelly, møtte med representanter for Senatet i forrige uke. Myndighetene i USA prøver fortsatt å finne ut hvordan planene best kan iverksettes.

Preger amerikansk turistnæring

Planene møter imidlertid sterk motstand.

131 frivillige organisasjoner, eksperter og bransjeforeninger har i et felles opprop motsatt seg ideen om å spørre etter passord.

– Vi anerkjenner den viktige rollen som DHS (Departement of Homeland Security journ. anm.) spiller i å beskytte USAs grenser og de utfordringene den står overfor i å holde oss trygge. Men å kreve passord eller annen kontoinformasjon uten grunn vil ikke øke sikkerheten for amerikanske borgere og er et direkte angrep på grunnleggende rettigheter, heter det i oppropet.

Flere reisebyråer i USA kunne tidligere i år melde om at interessen for å reise inn i landet hadde avtatt. Særlig etter at Trumps presidentordre, som forbød innreise fra hovedsakelig seks muslimske land, ble underskrevet 27. januar i år. Siste uken i januar kom det 6,5 prosent færre reisende med fly til USA enn i samme periode året før.

– På flere fronter, både de diplomatiske, ved handel, grensekontroll, og retningslinjer for visum, vil internasjonale markeder motta en beskjed om at USA ikke lenger er en velkommen destinasjon, harAdam Sacks, leder for Tourism Economics, uttalt til nyhetsbyrået USA Today.

PASSORD: Innreisende kan bli bedt om å gi fra seg både telefoner og andre elektroniske enheter ved ankomst til USA. Både passord og innloggingsinformasjon kan være noe av det du må gi fra deg. Bildet er hentet fra en protest for styrket datasikkerhet i San Francisco i februar.

Vanskelig å gjennomføre

Interesseorganisasjonen Discover America jobber for å øke turismen mellom Norge og USA. Moderorganisasjonen Brand USA, har som hovedformål om å motivere internasjonal turisme til USA. Målet er 100 millioner turister til landet innen 2021.

– Det passer dårlig med nevnte tiltak, sier Widar Jensen i Discover America til E24.

Han påpeker imidlertid at at innreisebregrensningene som har kommet hittil, har vist seg å være vanskelige å gjennomføre ettersom de har møtt stor motstand også i USA.

– Discovery America er av den oppfatning at dette ikke i vesentlig grad vil angå eller innvirke på nordmenns reiselyst til USA, sier Jensen.

– Min oppfatning er at slike tiltak vil møte stor motstand innad i byråkratiet. Det vil rett og slett bli vanskelig å håndtere i et slikt omfang.