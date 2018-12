Bransjeblad: Tesla sitter igjen med tre tusen Model 3 ved årsslutt

Ifølge det amerikanske bransjebladet Electrek har Tesla igjen 3.000 Model 3 ved årsslutt, selv om selskapet har forsøkt hardt på å få amerikanere til å bestille bilene før skattefordelene ved kjøp av elbiler halveres ved nyttår.

Tesla har ikke villet kommentere opplysningene, skriver Reuters.



Kilder: Når ikke interne mål



Målet var at man skulle kvitte seg med alle bilene man hadde på lager innen utgangen av året, ifølge kilder med kjennskap til interne mål.

En rekke biler skal ifølge Electrek leveres ut til kunder på årets siste dag, men ifølge nettstedet tviler man på at det vil redusere antallet biler på lager betydelig.

Salgstall for desember er ennå ikke klar. Det er altså ventet at Tesla-salget skulle øke betraktelig mot slutten av året, da en gunstig føderal skatteordning som gjør at elbileiere kan få fradrag fases ut i 2019.

Den totale produksjonen i tredje kvartal utgjorde 80 prosent av hva Tesla leverte gjennom hele 2017.

Aksjekursen til Tesla har falt 1,95 prosent på Wall Street mandag.



Musks vanskelige 2018



Det har stormet rundt Tesla og sjefen Elon Musk i 2018.

I sommer meldte han på Twitter at han vurderte å ta selskapet av børs, noe som sendte Tesla-kursen voldsomt opp.

Det resulterte i etterforskning fra finanstilsynet SEC, som anklaget ham for å gi falsk og villedende informasjon til markedet.

Saken endte med at Musk inngikk forlik med SEC, der han må gå fra vervet som styreleder i tre år og må betale en bot på 20 millioner dollar.

Musk har også bekreftet at selskapet holdt på å gå under grunnet problemer med å nå produksjonsmålene for flaggskipsatsningen Model 3.