– Av alle våre markeder er det bare i Norge at det er noen elbilandel å snakke om i dag. Selv i Sverige er det minimalt. Derfor er det helt naturlig for oss å se til det norske markedet. For vi ser at dette kommer, og vi har en fantastisk mulighet som den eneste globale bensinstasjonskjeden med en så stor tilstedeværelse i Norge. Det sa Hans-Olav Høidahl, konserndirektør i Circle K, den gigantiske kanadisk eide bensinstasjonskjeden, under et frokostmøte denne uken. Der var både Elbilforeningen til stede for å snakke om elbilmarkedet og utviklingen, mens Circle K presenterte planene for hvordan de skal gå fra bensin- til energistasjon. Høidahl har både ansvaret for konsernets virksomhet i Skandinavia og er ansvarlig for strategi for konsernets virksomhet i Europa. Selv om han og konsernet ser hvor utviklingen går, er de tydelige på at endringene i bilmarkedet tar tid. Det ble blant annet illustrert ved å sette drivstoffsalget og nybilsalget opp mot hverandre. En gjennomsnittlig bil er rundt 10 år, og drivstoffsalget reflekterer ganske nøyaktig bilsalget for 10 år siden. Dermed er det fortsatt mye diesel som selges, etter at nordmenn gikk mann av huse for å kjøpe dieselbil etter den rødgrønne regjeringens avgiftsomlegging på midten av 2000-tallet. Hør E24-podden: Fremtidens bensinstasjon selger pølser og hurtiglading – Norge er vårt lille laboratorium

Salget av elbiler har først begynt å ta av fra 2012 og utover i Norge, og de virkelige volumene kommer nå når stadig flere modeller rulles ut på markedet. – Vi vil også selge den siste dråpen drivstoff. Vi skal ikke slutte å satse på ordinært drivstoff, og utviklingen som skjer der, selv om elbilen vokser frem, sa Høidahl. Han sier at når konsernet nå planlegger sin strategi for å imøtekomme elektrifiseringen av bilparken i årene og tiårene fremover, så bruker de Norge som utgangspunkt, rett og slett fordi salgsutviklingen her har kommet så langt. – Norge er vårt lille laboratorium, sa Høidahl. Vil hjem til deg Selv om Circle K og andre aktører ruller ut hurtigladere langs norske motorveier og ved trafikknutepunkt, så endrer elbilene også på markedsstrukturen. Det handler om noe så enkelt som at mange av elbilistene kan «fylle» hjemme eller på jobben. En stor del av ladebehovet kan derfor dekkes uten å måtte ta turen til en tradisjonell bensinstasjon. For dem som ikke har lading hjemme, eller for dem som skal kjøre langt er det derimot fortsatt et stort behov for ladestasjoner langs veien. Det at en stor del av «fyllemarkedet» kan bli borte, har ikke Circle K tenkt å la skje uten videre: – Dessverre foregår ikke all lading hos oss, sa E-mobility-ansvarlig i Circle K, Håkon Stiksrud, med et smil. – Vi ønsker om ikke altfor lenge å etablere en helhetlig løsning, som også inkluderer lading hjemme eller på jobb, fortsatte han. Om dette betyr at Circle K vil selge hjemmeladere, tilby hjemmelading med en slags abonnementsløsning eller på andre måter komme inn på hjemmemarkedet, ville ikke selskapet røpe i detalj. Om dette betyr at Circle K vil selge hjemmeladere, tilby hjemmelading med en slags abonnementsløsning eller på andre måter komme inn på hjemmemarkedet, ville ikke selskapet røpe i detalj. – Men vi snakker her om måneder, ikke år, var alt han ville si om når en lansering kan skje. Tar med partnere på laget

Selv om Circle K også har planer for å tilby ladeløsninger hjemme og på kontorer, er det hovedsakelig bensinstasjonene (som nå skal hete energistasjoner) hovedsatsingen vil skje.

Det er ikke bare fordi det er der man treffer mange bilister, men også fordi selskapet har en stor convenience-virksomhet, altså salg av mat og kioskvarer.

Selskapet fortalte denne uken at målet er å doble antall ladesteder, firedoble antall ladepunkter og tidoble ladekapasiteten i sitt norske stasjonsnettverk i løpet av 2020.



For å få til det har selskapet innsett at de må alliere seg med partnere.



På denne listen finner vi både Tesla med sitt superladenettverk, Ionity og Grønn Kontakt.

– Vi har i dag hurtigladestasjoner fra Tesla på seks av våre stasjoner, og det er planlagt flere. Det er veldig positivt for oss, fordi det driver trafikk inn i våre butikker, sa E-mobility-ansvarlig i Circle K, Håkon Stiksrud, om Tesla-eierne som kjøper mat og drikke mens de venter på at bilene lades.

Ionity er selskapet som blant andre Daimler (Mercedes), BMW, Volkswagen og Ford står bak. Ionity har annonsert omfattende planer for å rulle ut et ladenettverk over hele Europa som kan lade enda raskere enn dagens superladere fra Tesla.

Stiksrud fortalte at Ionity skal etablere seg på 40 Circle K-stasjoner innen utgangen av 2020. 18 av disse vil være i Norge, og de første fem skal åpnes i høst.

– Det blir 6 til 12 ladere på hver stasjon, og med den høye effekten vil disse kunne ta unna langt flere biler enn dagens hurtigladere på 50 kilowatt, sa Stiksrud.

Selv om det kan virke relativt enkelt å lade en elbil når det først er en lader tilgjengelig, var Circle Ks elbilansvarlige åpen på at bransjen må jobbe mer for å få lading til å bli like bra og forutsigbart som det er å fylle bensin:

– Det er fortsatt enklere å være bensin- eller dieselbilist. Brukeropplevelsen er fortsatt ikke god nok til at massemarkedet vil akseptere det. Det er en ung industri og vi ser at det ofte er et mer klønete brukergrensesnitt enn det som er nødvendig, og at det er nedetid på ladere og utstyr, sa Stiksrud.