Tar ut bedrageritiltale mot tidligere Audi-sjef

Statsadvokaten i München har besluttet å ta ut bedrageritiltale mot tidligere Audi-sjef Rupert Stadler og tre andre etter dieselskandalen. Det skriver statsadvokaten i en pressemelding.

De fire er i tillegg til bedrageri tiltalt for ulovlig markedsføring og dokumentforfalskning.

Videre er de tre øvrige tiltalt for å ha utviklet motorene brukt i biler fra Audi, Volkswagen og Porsche som alle skal ha brukt programvare brukt for å jukse med utslippstall. Dette ble gjort for å omgå myndighetenes utslippstester.

Stadler skal ha visst om utslippsjukset siden senest september 2015, uten å ha foretatt seg noe for å endre praksisen, ifølge statsadvokaten.

Pågrepet i fjor

Totalt har statsadvokaten avslør at det ble jukset med henholdsvis 250.712, 71.577 og 112.131 biler fra henholdsvis Audi, Volkswagen og Porsche. Bilene skal ha blitt solgt hovedsakelig i USA og Europa.

Den tidligere Audi-sjefen ble pågrepet av tysk politi siktet for dieseljukset i juni i fjor. Han satt fengslet i fire måneder før han ble løslatt i oktober i fjor.

Om det nå faktisk blir en rettsprosess skal avgjøres av tingretten München II.

I oktober kom Stadler til enighet med Audi og Volkswagen om en avtale som gjorde at Stadler trakk seg fra stillingen som toppsjef. Han hadde da vært sjef i Audi siden 2010.

Ved utgangen av fjoråret overtok salgssjef Bram Schot stillingen som Audi-sjef.

Dieselskandalen

Volkswagen innrømmet i 2015 å ha utrustet bilene sine med en spesiell programvare laget for å lure utslippstester. Det var amerikanske myndigheter som oppdaget programvaren, som er plassert i bilene for å pynte på miljøskadelige utslipp fra dieselmotorer.

I ettertid har bilprodusenten blitt ilagt en rekke bøter som totalt skal være kommet opp i over 28 milliarder euro, tilsvarende over 270 milliarder kroner. Også Audi og Porsche har vært nødt til å betale bøter som følge av utslippsjukset.