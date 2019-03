Fersk rapport fra elbilforeningen: Krever 8.000 hurtigladere før 2025

Onsdag legger elbilforeningen frem rapporten «Ladeklart Norge 2025 – en kur mot ladeangst», og der beskriver norske elbilister en hverdag preget av kø.

Hele 80 prosent av elbilistene som bruker hurtigladere langs veiene har opplevd at laderne ikke virket, og 86 prosent har opplevd å stå i kø.

Samtidig har Stortinget vedtatt at alle nye biler skal være elektriske innen 2025. For at dette skal fungere, krever foreningen at det blir bygget ut 8.000 nye hurtigladere i samme periode.

– Regjeringen må ta ladegrep og få fortgang på utbyggingen av hurtigladere over hele Norge, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

- Elbilforeningens medlemmer kjenner ladehverdagen på kroppen, og de melder om mye kø, feil og liten kapasitet, sier Bu.

Hun mener at regjeringen må bidra til at elbilistene slipper ladeangst, og ønsker store ladeparker og tilskudd til ladere i alle fellesgarasjer.

Så langt er det 200.000 elbiler i Norge og 1.700 hurtigladere, noe foreningen mener er altfor lite.

Legges frem onsdag

Rapporten legges frem på Kulturhuset i Oslo onsdag, hvor også flere stortingspolitikere skal diskutere resultatene i rapporten.

Dette er noen av foreningens krav til Stortinget:

En hurtigladepark med minst 50 ladere for hver 150. kilometer i hovedveinettet

Alle kommuner skal ha minst to hurtigladere

(saken fortsetter under figuren)

ØKER STADIG: Antallet elbiler vil øke kraftig til opp mot 1,2 millioner innen 2025, ifølge Norsk elbilforening. For å unngå lange køer og ladeangst kreves det mange flere hurtigladere, mener foreningen.

Ønsker 1.200 ladere i året



– Vi mener en dobling av utbyggingstakten må til. I dag finnes rundt 1700 hurtigladere i Norge. Vi må bygge om lag 1.200 i året for å holde tritt med veksten i elbilsalget, sier Bu.



Hun har også flere ganger tidligere tatt til orde for raskere utbygging av hurtigladere for å legge til rette for omveltningene i bilmarkedet. Det er nemlig meget ujevn dekning av ladere i Norge.

Én av hodepinene foreningen peker på er at det flere steder ikke er lønnsomt å sette opp ladere, fordi det koster for mye å bygge ut ekstra kapasitet i kraftnettet, og fordi nettleien er skyhøy fordi laderne har høy effekt.

Foreningen mener at det er nødvendig med tiltak som statlig støtte og særbehandling i tariffsystemet for at det skal lønne seg å bygge ut ladere overalt i landet.



Kø og manglende ladere

I forbindelse med rapporten har Elbilforeningen gjennomført en undersøkelse blant 2.645 elbilister i i februar, og dette er noen av resultatene:

80 prosent av dem som bruker hurtiglader har opplevd at den ikke virker, 46 prosent av dem igjen opplever det av og til mens 14 prosent ofte sliter med å få ladet

86 prosent av opplevd kø til hurtigladeren, og 30 prosent av disse igjen opplever ofte at det er kø

De største problemene med hurtiglading er kø, mangel på ladere og feil som hindrer folk fra å lade, ifølge de spurte

11 prosent av de spurte har vurdert å kvitte seg med elbilen på grunn av utfordringer med lading