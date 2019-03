Lan Marie Berg jubler over kraftig elbil-økning i Oslo: – Oslo er nå hele verdens elbilhovedstad

Nye salgstall for elbiler får miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo til å juble.

Av alle nye biler solgt i Oslo i perioden 1.–17. mars utgjorde elbiler 77 prosent, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

– Oslo er nå hele verdens elbilhovedstad. Så langt denne måneden har åtte av ti nybilkjøpere i byen valgt elbil. Det er helt utrolig, og jeg er stolt av at så mange Oslo-folk velger miljøvennlig, sier Berg i en kommentar til E24.

Mandag slippes salgstallene for hele måneden.

Norsk elbilforening venter at de vil vise ny rekord i elbilsalget – for hele landet.

– Tallene vil vise at elbilsalget står for over 50 prosent av det totale nybilsalget denne måneden, for første gang i historien. Og ikke bare runder vi 50 prosent, men mest sannsynlig også 60, sier generalsekretær Christina Bu.

– Elbilsalget har vært høyt over hele landet første halvdel av mars, men Oslo ligger et stykke foran. Det er imponerende at nær 80 prosent er elbilsalg, sier hun.

Bomavgift viktig



Bu påpeker at det likevel ikke er noe massemarked for elbiler i Norge, og at det er viktig at økonomiske virkemidler opprettholdes om målet til Regjeringen og Stortinget om kun nullutslippsbiler i 2025 skal nås.

Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Spesielt bomavgift-fordelene er viktige for dem som kjøper eller vurderer å kjøpe elbil, ifølge Bu.

– Den nordiske undersøkelsen Elbilbarometeret for 2019 viser at gratis eller redusert bomavgift kommer på topp blant folk generelt når vi spør hva som er den viktigste grunnen til at de vurderer å kjøpe elbil. Også de som har kjøpt oppgir dette som en av de viktigste grunnene, sier hun.

– Miljøhensyn er også viktig for mange, men de økonomiske virkemidlene er enda viktigere, sier Bu.

– Kjempebehov for lading i Oslo



For elbil-eiere, spesielt i Oslo, er også mulighetene for lading et viktig hensyn. Bu roser støtteordningen til ladepunkter for borettslag og sameier, men påpeker samtidig at det er et stort behov for bedre ladekapasitet over hele landet.

I hovedstaden, hvor elbilandelen er høyest, er det et mye bedre tilbud av kommunale ladestasjoner enn mange andre steder i landet. Men det er fortsatt ikke nok, mener Elbilforeningen.

– Det er et kjempebehov for utbygging av lading i Oslo, sier Bu.

Miljøbyråd Berg sier kommunen tar sikte på å bygge 600 nye ladestasjoner i år. Per 31. desember 2018 var det totalt 1.279 kommunale ladestasjoner, og total 150 semihurtigladere satt opp med kommunal involvering.

Innfører lade-betaling



Fra 4. mars ble det innført betaling på ladeplassene i hovedstaden. Betalingen blir gradvis innført. Prisene er satt til 10 kroner timen på dagtid, og 5 kroner timen resten av døgnet.

Elbilforeningen har støttet innføringen av betaling, med mål om å sikre bedre rullering.

Bu er samtidig opptatt av at prisen ikke trenger være så høy.

– Vi håper at betalingen skal føre til at det blir tydeligere at ladingen er for dem som trenger å lade. Samtidig så er det ikke sikkert at betaling skaper særlig mer plass på de ladeplassene vi har i dag ettersom elbilsalget nå øker kraftig. Kommunen har en kjempejobb med å bygge ut flere ladeplasser, sier hun.

Model 3-bølge

Det er en kraftig økning i registreringen vi ser nå, opplyser OFV til E24.

En av grunnene til at elbilandelen har blitt såpass høy denne første vårmåneden, er at det har kommet en bølge av Tesla Model 3 som har blitt bestilt for en stund siden.

I løpet av de tre første ukene av mars ble det registrert hele 3.156 nye Tesla Model 3 i Norge. Forrige rekord for antall biler av en modell i en måned var mars 2018, da det ble registrert noe over 2.000 Nissan Leaf her til lands, ifølge OFV.