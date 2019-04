– Denne studien er full av feil og bygger på et helt galt sammenligningsgrunnlag, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

E24 omtalte i går en fersk studie fra Ifo (Institute for Economic Research) i München, som viste hvordan elbiler har et høyere CO₂-avtrykk enn dieseldrevene biler.

Undersøkelsen gjelder tyske biler, og ikke norske.



Forskerne har gjort en såkalt livsløpsanalyse, der de har regnet inn energien man bruker på å lade en elbil – i Tyskland kommer en vesentlig andel fra kullkraft – samt utslippene tilknyttet produksjon.

Denne utregningen viser at en Tesla Model 3 har mellom 11 og 28 prosent høyere CO₂-utslipp enn det som er brukt som en sammenlignbar dieselbil, en Mercedes 220d.

Undersøkelsen har skapt overskrifter i tyske medier - og også reaksjoner i Norge:

– Her har forskerne brukt tall som gjør at elbilen fremstår så skitten som mulig og det motsatte for dieselbilen, sier Bu i den norske Elbilforeningen.



For høye og for lave tall

Den første feilen Bu påpeker er at elbilbatteriet må byttes ut etter ti år og 150.000 tilbakelagte kilometer.

– Ikke engang bilprodusentene selv opererer med levetid på kun ti år og vi har allerede i dag elbiler som har vært på veien lengre enn dette. Det henger ikke på greip. I tillegg har batterier et liv nummer to utenfor elbilen som gjør at den reelle levetiden er mye lengre.

Dette fant de tyske forskerne Christoph Buchal, Hans-Dieter Karl og Hans-Werner Sinn fra Ifo fant at elbiler i Tyskland skaper et større CO₂-avtrykk enn dieseldrevne når man regner inn utslipp fra det tyske kraftmarkedet, der kull fremdeles spiller en stor rolle, og fra produksjonen av bilen. Når man tar høyde for dette, står elbiler for mellom 11 og 28 prosent mer CO₂-utslipp enn dieseldrevne biler, heter det i deres undersøkelse. I elbilenes produksjonsprosess kreves det store mengder energi for å prosessere stoffer som litium, kobolt og mangan som brukes i bilbatterier.

En Tesla Model 3 har for eksempel et batteri som det brukes mellom 11 og 15 tonn CO₂ å produsere, skriver forskerne. Deler man det ut over 10 år og 150.000 kilometer, får man mellom 73 og 98 gram CO₂ per kilometer. Når alle faktorer er medregnet, inkludert strømmen som kreves for å lade elbilen, slipper en Tesla i Tyskland derfor ut mellom 156 og 180 gram CO₂ per kilometer, mot 141 gram CO₂ per kilometer hos en Mercedes 220-dieselbil sier forskerne.

Dette gjør at elbilen fremstår skitnere enn det den egentlig er, sier Bru.

Hun mener at en enda større feil er hvor ren de får dieselbilen til å se ut.

– I fjor byttet EU målemetode for bilutslipp, fra NEDC til WLTP. Problemet med den gamle metoden var at den i flere tilfeller viste utslippsnivåer som i realiteten var 40 prosent lavere enn det bilen faktisk slapp ut og derfor har EU byttet. Men forskerne bruker gamlemetoden når de beregner utslippene fra den dieseldrevne Mercedesen.

– I studien er det lagt til grunn at Mercedesen kan kjøres på NEDC-forbruk hele tiden. Dette tilsvarer 0,45 liter per mil. Men virkeligheten er ikke sånn, sier Bu og viser til tall fra Spritmonitor.de, en tysk nettside der brukere selv innrapporterer drivstoff-forbruk.

Her ligger snittet på omtrent 0,65 liter per mil, altså 42 prosent høyere.

Skiller seg fra andre studier

Thor Egil Braadland, seniorforsker på politikk i NAF, støtter Bu i at det er lite hold i Ifo-studien.

Han påpeker at forskerne i tillegg har utelatt å regne inn miljøkostnadene tilknyttet produksjon av det dieselbilen trenger, men som elbilen ikke trenger – som forbrenningsmotor og eksosanlegg.

– Det er heller ikke tatt med redusert vedlikeholdsinnsats som en konsekvens av at det er færre bevegelige deler i en elbil, sier han og poengterer at nesten alle andre studier på temaet viser motsatte resultater.

For eksempel publiserte Fraunhofer ISI (Institute for Systems and Innovation Research) i mars en artikkel som konkluderer med at elektriske biler som kjøpes og brukes i Tyskland i dag har et mye mindre CO₂-avtrykk enn biler som går på fossilt brennstoff.

Dieselbiler vil ikke ha sjans over tid

Seniorforsker Glen Peters på Cicero har ikke studert tallene bak analysen, men fremhever at det er irrelevant å vektlegge dagens elmiks (der kull altså fremdeles utgjør en stor andel i Tyskland) hvis man skal diskutere elbilens klimaeffekt.

– Det går bare én vei med elmiksen, så elektriske biler vil over tid gjøre det bedre målt mot diesel over tid. Og omsider vil ikke dieselbiler ha sjans til å holde tritt, sier han.

Christina Bu i Elbilforeningen påpeker et annet overordnet moment: At energiforbruket fra elbillading går inn i kvotepliktig sektor i motsetning til bensin og diesel.

– Man kan diskutere om denne ordningen er perfekt, men faktum er at vi har et kvotetak som sørger for at det ikke blir mer CO₂-utslipp selv om flere kjører elbil.