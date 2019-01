Tesla Norge bekrefter at de planlegger å starte levering av Model 3 i februar

Tesla har ifølge Bloomberg fått grønt lys fra EU til å levere Model 3 til kunder i Europa. Det betyr at den siste modellen fra elbilgiganten kan leveres allerede i februar.

Pressekontakt Even Roland i Tesla Norge bekrefter samtidig overfor E24 at det også her til lands planlegges for levering av den nye modellen i februar.



Det var nederlandske trafikkmyndigheter som har gitt sitt ok, og det gjelder da for hele EU-området.

Nedskjæringer



Forrige uke ble det kjent at Tesla kutter syv prosent av de ansatte for å oppnå bedre lønnsomhet i driften. Europa er et svært viktig marked for Tesla – og Model 3 blir sett på som den første modellen som kan oppnå store salgstall, og langt større salg enn Model S og Model X.

Ifølge Tesla selv er markedet for middels store luksussedaner dobbelt så stort som i USA. Model 3 ble den bestselgende bilen i dette segmentet i USA i 2018 – og slo konkurrenter som Audi Q5 og BMW 3- serie.

– Tesla stjeler kunder i segmenter som du kanskje ikke venter, sa Arndt Ellinghorst fra Evercore ISI i en analyse sist uke.

Starter på 464.000



Prisen for Model 3 lander på 464.020 kroner – og det er for modellen Long Range Dual Motor, opplyste Roland til Tek.no i fjor.

Det er bare denne modellen og en såkalt Performance som blir tilgjengelig i denne omgang. Performance-modellen vil koste 555.320 kroner, altså cirka 90.000 kroner mer enn den andre modellen.

Dette er modellene som ligger øverst i prissjiktet. Det er ikke gitt noen anslag på tid for når de andre modellene blir satt i produksjon.

– Vi begynner med Long Range-variantene, slik vi gjorde i USA. Kunder som ønsker å vente på varianter som ennå ikke er i produksjon, kan selvsagt det, sier Roland, som ikke ønsker å fortelle hvor mange reservasjoner Tesla har i Norge, skrev Roland til Tek.no i desember.