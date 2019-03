Analytiker og forbrukerøkonom slår samme alarm – leasingbilene får bred skrens inn i 2019

De siste årene har stadig flere nordmenn valgt å privatlease bil i stedet for å kjøpe dem. Personbilparken i Norge var 23 prosent større i 2017 enn i 2008, og førstegangsregistrerte biler er stadig oftere eid av leasingselskaper, ifølge SSB.

38 prosent av nye personbiler eies av leasing- og utleieselskaper, ifølge byrået.

Samtidig har den teknologiske utviklingen i bilindustrien skutt fart. Disse faktorene bekymrer senioranalytiker Eirik Melle, og forbrukerøkonom Cecilie Tvedenstrand i Danske Bank.

– Det er kanskje ikke en perfekt storm som brygger opp, men en temmelig sterk kuling, sier Melle om utviklingen.

Den raske teknologiske utviklingen de siste årene gjør at bruktbilprisene blir lavere enn man trodde for bare tre år siden. Dessuten peker Melle på at forhandlerne kjørte relativt aggressiv prising i tunge markedsføringskampanjer, noe de nå kan komme til å angre på.

Nå venter de to en bølge av leasingbiler som returneres til forhandlerne, hvor restverdien er betraktelig lavere enn ventet. Forbrukerne skal samtidig bestemme seg for om de vil lease en ny bil eller heller kjøpe, og flere kan komme til å oppdage at leasing er blitt for dyrt.

50 er det nye 60



Blant annet fikk Norges største bilkonsern, Møller Mobility Group, brutalt erfare fenomenet i løpet av 2018, som Dagens Næringsliv skrev tirsdag. Møller reduserte resultatet fra 299 millioner kroner i 2017 til 180 millioner kroner i 2018, mye på grunn av avsetninger til fossilbiler som var kommet inn etter endt leasingperiode, ifølge avisen.

Eirik Melle Danske Bank

– Vi sier nå at 50 er det nye 60. Det vil si at det som før var en restverdi på 60 prosent av bilen som ble leaset ut, nå er nærmere 50 prosent av bilens nypris. Det går ut over leasingkundene.

Samtidig som leasingmarkedet har økt, har dieselbilenes popularitet stupt, og plugin-hybridene for alvor slått an i markedet. I tillegg har antagelig forhandlerne vært for gavmilde da de avtalte leasingbilenes restverdi med kundene de siste årene, mener Melle.

– Jeg tror det kommer, og har kommet, en endring. Forhandlerne har lært at bruktbilprisene går ned, og lavere bruktbilpriser fører til høyere leasingkostnader fremover, sier analytikeren.

– Vurder delingsøkonomi



Melle får støtte av forbrukerøkonom og Danske Bank-kollega Cecilie Tvedenstrand. Hun tror flere må tenke seg om en ekstra gang i tiden som kommer for å se om leasing fortsatt er det riktige valget.

– Veldig mange har hatt leasing de siste tre årene. Bilen er jo nummer tre på budsjettet i en husholdning, etter bolig og mat. Mange går opp et nivå når de leaser i stedet for å kjøpe. Det ikke alle vet er at det kommer en egenandel som du må inn med. Dessuten er det renter og avdrag, og en kilometergrense man må huske, sier Tvedenstrand.

– Vi mener det er lurt å tenke over om man trenger en så stor bil, to biler, SUV eller om man kanskje skal se på andre måter å bruke bil, som for eksempel ved delingsøkonomi, sier hun.

– De som får smellen nå er selskapene, mens de som får smellen senere er forbrukerne. Det er nok færre som gjør denne feilen fremover, sier Melle.