Millionhopp etter kraftig økning i antall bomstasjoner

Passeringsinntekten i juni ble 349 millioner kroner, som er en økning på 32 millioner sammenlignet med juni 2018. I juni 2019 hadde Fjellinjen 32 millioner passeringer i sine bomstasjoner og gjennomsnittsinntekt per passering var på 11 kroner.

Det fremkommer av en pressemelding fra Fjellinjen.

Etter det endrede takstsystemet og innføringen av de nye bomstasjonene i Oslo og Akershus er det lavere pris per passering, men flere passeringer per biltur.

Det betyr at flere bilturer i Oslo blir belastet med bompenger, og at flere derfor er med på å betale for vei- og kollektivtiltakene i Oslopakke 3.

Tirsdag kom en undersøkelse fra Dagbladet som viser at rundt 60 prosent av dem som betaler bompenger opplever at de belastes for hardt

Tredoblet det siste året

Antall passeringer gjennom bomringene har økt fra ti millioner i juni i fjor, til 32 millioner i forrige måned.

Det gikk frem av en melding fra bompengeselskapet forrige uke, som skrev at økningen skyldes flere bomstasjoner og at flere av dem tar betaling i begge retninger.

Selskapet meldte samtidig om en trafikknedgang på rundt to prosent gjennom bomstasjonene som er sammenlignbare før og etter det ble installert nye bommer i regionen.

«Det totale trafikkvolumet i de sammenlignbare bomstasjonene i juni 2019 er 6,3 prosent lavere enn i juni 2018, men korrigert for flere helligdager i juni 2019 enn i 2018 er nedgangen på ca. 2 prosent», skrev selskapet.

Fjellinjen skrev selv at de dro inn 3,1 milliarder kroner fra bilistene i fjor.