Nikola Tre forhåndsbestilt for 3,2 milliarder

Nikola Motors lanserte den hydrogen-elektriske lastebilmodellen Nikola Tre i begynnelsen av november. Lastebilen har fått navnet Tre nettopp fordi det betyr tallet 3 på norsk, og er ment for det europeiske markedet.

Nå opplyser det amerikanske selskapet at de bare i løpet av de fem første dagene har loggført bestillinger for over 380 millioner dollar, tilsvarende 3,2 milliarder kroner, i det europeiske markedet.

– Det er ikke en dårlig start for en ny europeisk og australsk merkevare, sier finansdirektør Kim Brady i en fersk pressemelding, oversendt til E24.

Selskapet opplyser imidlertid ikke hvor mange lastebiler dette tilsvarer, da prisen per kjøretøy fortsatt ser ut til å være en godt bevart hemmelighet.

Vellykket tredje finansieringsrunde



Samtidig kunngjør selskapet at de har nådd målet og vel så det i sin tredje finansieringsrunde, med såkalte C-aksjer. Nikola Motors har hentet inn 105 millioner dollar, tilsvarende 892 millioner kroner, bare i løpet av november, heter det i pressemeldingen.

Annonseringen av Nikola Tre kom 5. november, da selskapet samtidig kunngjorde at de vil stille ut sin ferskeste lastebil under Nikola World-messen i Phoenix i USA i april.

Nikola har samtidig valgt Norge som testland for lastebilen, og tar sikte på å begynne testingen på norske veier rundt 2020.

Hvor i Europa lastebilen vil produseres er foreløpig ikke avgjort.

Nel på laget



Det norske hydrogenselskapet Nel er allerede i tett samarbeid med Nikola om hydrogenladestasjoner verden over, og investerte senest i september fem millioner dollar det amerikanske selskapet, som også er Nels største kunde.

I pressemeldingen skriver Nikola at de i fellesskap med Nel er i arbeid med å utvikle hydrogenstasjoner i USA, og at det samme nå skal skje for Europa.

– Nel har vært gode å samarbeide med for våre amerikanske stasjonsdesign og utrullingen av disse. Vi vil jobbe med Nel for å sikre ressurser for vår europeiske vekststrategi. Vi har mye arbeid foran oss, men med de rette partnerne kan vi oppnå målene, sa finansdirektør Kim Brady i Nikola i meldingen 5. november.