Østerrike lar elbiler kjøre fortere på motorvei

For å få bukt med luftforurensing forsøker myndighetene i Østerrike, på en noe ukonvensjonell måte, å friste landets bilister til å velge elbilen.

I perioder med særlig dårlig luft vil fartsgrensen bli satt ned til 100 kilometer i timen på flere motorveistrekninger. Det skal gjelde til sammen 440 kilometer, skriver Electrek.

Dette er en fartsgrense som elbilister imidlertid ikke vil måtte forholde seg til. De kan kjøre betraktelig fortere, i 130 kilometer i timen.

Tiltaket er en del av en tredelt pakke til Østerrikes elbilister, der de to andre omhandler incentiver som likesinnede i Norge allerede er godt kjent med: Det dreier seg om gratis parkering og å åpne for at elbiler får kjøre i kollektivfelt.

– Overgangen til elbiler går relativt bra, men det siste året har ikke veksten vært like raskt som vi hadde ønsket, sier Elisabeth Köstinger, bærekraft og turisme-minister.

Den østerrikske regjeringen håper nå at disse gulrøttene vil føre til et oppsving i elbilsalget.