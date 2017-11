Tesla-sjef Elon Musk gjorde det klart under presentasjonen av resultatet for tredje kvartal at Model 3 i høyeste grad fortsatt befinner seg i et «produksjonshelvete».

Selskapet produserte 180 eksemplarer av den rimeligere versjonen Model 3 i oktober. Det er en klart lavere produksjonstakt enn de hadde håpet på, skriver bransjenettstedet Electrek, som siterer kilder med kjennskap til saken.

Musks hårete mål om å produsere 5.000 biler i uken ble forskjøvet med tre måneder i forbindelse med den samme kvartalsrapporten.

Nå håper Tesla at de når dette målet innen slutten av første kvartal i 2018.

Ved utgangen av oktober hadde selskapet bare produsert 440 eksemplarer av Model 3, ifølge nettstedet.