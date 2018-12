Sør-Korea ilegger BMW bot på 86 millioner kroner

Den tyske bilprodusenten BMW har i høst tilbakekalt mer enn én million biler på verdensbasis grunnet et problem med eksosanlegget som BMW selv innrømmet «i ekstreme tilfeller kan føre til brann».

Samferdselsdepartementet i Sør-Korea opplyser mandag at de etter fem måneders gransking har konkludert med at den tyske produsenten med vilje forsøkte å skjule de tekniske problemene og kunne vært raskere på ballen med å tilbakekalle kjøretøyene etter at meldinger om at 40 bilbranner i landet tikket inn tidligere i år.

Ifølge påtalemyndigheten i Sør-Korea vil BMW få en bot på 9,9 millioner dollar, som tilsvarer rundt 86 millioner kroner etter dagens valutakurs. I tillegg vil de gå til sak mot BMW for mangelfull oppfølging av meldingene om bilbranner i landet.

BMWs sørkoreanske kontor har ikke kommentert boten eller kunngjøringen om anmeldelse.

Ifølge tidligere uttalelser fra BMW skal ingen ha blitt skadd i bilbrannene.

Da selskapet i august tilbakekalte de første 480.000 bilene i Europa og Asia, kom de også med en offentlig unnskyldning til Sør-Korea for at rundt 30 BMWer tok fyr der tidligere i år. BMW hadde 23. oktober tilbakekalt i alt 1,6 millioner biler rundt om i verden.