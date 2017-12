Bilkjempe leide Tesla – plukket den i biter

Bilindustrien er en av verdens mest konkurranseutsatte bransjer, og det er relativt vanlig for selskaper å kjøpe konkurrentens biler for så å teste og senere plukke dem fra hverandre for å lære mer om dem.

Daimler, som blant annet produserer Mercedes-Benz, har derimot tatt praksisen ut på en helt ny måte, skriver tyske Der Spiegel (for abonnenter).

I stedet for å kjøpe en Tesla Model X, leide selskapet en slik modell fra utleieselskapet Sixt, som leide ut bilen på oppdrag av eierne – et ferierende par.

Etter å ha leid bilen startet Daimler med varme- og vibrasjonsanalyser, i tillegg skal de ha kjørt bilen på sin testbane i tyske Sindelfingen, og rukket å kjøre den til og fra Barcelona, skriver avisen.

Etter at alle testene var gjort, plukket Daimler den fra hverandre og satte hele bilen sammen igjen før den ble levert tilbake til utleieselskapet. Det hele skal ha skjedd samtidig som paret som eide bilen ferierte på den italienske middelhavsøyen Sicilia.

Daimler skal ha satt bilen så godt sammen at det i utgangspunktet ikke var mulig for utleieselskapet å se at bilen var plukket fra hverandre. Det var bare et problem, utleieselskapet fant nemlig et notat fra Mercedes' teknologisenter i Sindelfingen, noe som gjorde dem mistenksomme.

Da selskapet så sjekket bilens trackingsystem ble hele «bløffen» avslørt.

I etterkant har paret bestemt seg for å kreve 15.000 euro, tilsvarende i underkant av 150.000 kroner, for blant annet skader i lakken, bakluken og andre deler av eksteriøret påført av Daimler.

Flere tilfeller



Det er ikke første gang Daimler er i hardt vær for å ha gjort ting utenfor bransjestandarden.

I april avslørte Der Spiegel at de skal ha brukt et ukjent underselskap for å leie en av DHLs elektriske biler for å gjøre lignende tester.

Etter at DHL hadde avslørt Daimlers praksis, anklaget de bilprodusenten for industrispionasje, noe Daimler avviste. Ifølge avisen mente bilprodusenten at den ikke hadde gjort noe galt, og at dette var i tråd med bransjestandard.

Blant andre selskaper som også sannsynligvis har plukket fra hverandre Tesla Model X, finner vi blant annet Ford. Produsenten kjøpte allerede i 2016, like etter at bilen ble lansert, en såkalt limited-edition variant av bilen, skrev Bloomberg den gang.

Prisen Ford betalte for bilen var heller stiv, i tillegg til ordinærprisen på 145.950 dollar, i underkant av 1,5 millioner kroner, betalte Ford for å få levert bilen tidlig.

Dermed måtte selskapet ut med ytterligere 55.000 dollar, noe som ga bilen en totalpris rett i underkant av 2 millioner kroner. Selskapet fikk således også kjøpt den 64. bilen som noen gang ble produsert av Model X, skriver nettstedet.