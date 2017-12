Her er Tesla Model 3 i Norge

Tesla har hatt store produksjonsproblemer med nye Model 3, men omsider er den observert i Tesla-landet Norge.

Søndag kveld sto bilen parkert i Bergen sentrum, på gaten midt i sentrum.

E24 har vært i kontakt med fotografen av bildene Leonard-Johan Nesheim, som tilfeldigvis traff på bilen i Bergen sentrum søndag kveld.

Observasjonen av bilen i Bergen ble først omtalt av Tv2.no.

Siden de færreste har sett Musks nye kjæledegge i på nært hold, ga spørsmålet seg selv: Hvordan ser bilen egentlig ut?

– Jeg synes den så skikkelig tøff ut. Den er lik Model S, men litt mer kompakt og mer sporty, sier Nesheim. Han tror bilen er god å kjøre.

Bilen som ble observert hadde danske prøveskilter, og deler av interiøret var i tillegg dekket til.

Det er ikke kjent hva som er årsaken til at bilen var i Bergen søndag kveld, men mange bilprodusenter har tidligere brukt norske veier som forsøkskaniner på hvordan modellene tåler norsk vær og vind.

E24 har forsøkt komme i kontakt med Tesla Norge for å finne ut hva som er årsaken til at bilen er i Norge, uten å lykkes.

TESTSKILTER: Teslaen i Bergen var dekket til innvendig, og hadde danske testskilter.

«Folke-Tesla»

Modellen som har blitt kalt «folke-Teslaen» er ennå et svært sjeldent syn i Norge, først til sommeren forventer Tesla å levere denne bilen til norske kunder.

– Målet vårt har aldri vært å produsere dyre biler. Vi har endelig klart å produsere en rimelig elektrisk bil, noe det ikke har vært på markedet før nå, sa Tesla-sjef Elon Musk i sin presentasjon i juli.

Over 250.000 mennesker betalte 1.000 dollar for å få en plass på reservasjonslisten allerede i de tre første dagene etter at bilprodusenten åpent forhåndsbestillingen. I Norge var man nødt til å bla opp 10.000 kroner for å få plass på listen.

Bilen er den billigste modellen Tesla har på markedet med en pris for standardmodellen på i overkant av 290.000 kroner.

Den samme modellen har en rekkevidde på 345 kilometer, og kjører 0–100 på 5,6 sekunder.

Lading av bilen skal også gå raskt. På bare 30 minutter skal bilen kunne lade seg opp til å kjøre 210 kilometer.

I tillegg til standardmodellen finnes det også en langdistansemodell som har en rekkevidde på 498 kilometer. Der får man 273 kilometer på 30 minutters lading. Samtidig går 0–100 på 5,1 sekunder.

SJELDENT SYN: Her ser man Tesla Model 3 i Bergen søndag kveld.

Produksjonsproblemer

De første Model 3 modellene ble levert til noen få heldige under et arrangement på Tesla-fabrikken i California i juli. Men deretter har det gått heller trått for selskapet som skulle klare produsere 1.500 eksemplarer i løpet av årets tredje kvartal.

Fasiten ble bare 260 biler.

Tesla har tidligere sagt de skal kunne produsere 5.000 eksemplarer i uken i utkanten av fjerde kvartal uten at det har virket som at analytikerne har den helt store troen på at det skal la seg gjøre.

Ifølge Musk skal selskapet klare å produsere 700.000 biler i året på sikt.