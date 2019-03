Musk: Tesla vil vise frem Model Y i midten av mars

Forrige måned fortalte Tesla at modellen ville ha rundt 75 prosent av de samme komponentene som Model 3, og at produksjonen dermed ville nå marsjfart betydelig raskere enn Model 3.

At mange av delene er like, skal også bidra til å senke prisen på Model Y, ifølge Tesla. Musk bekrefter også at den nye bilen vil ligne på Model 3.

I tillegg skriver Tesla-sjefen at Model Y er en SUV som vil være rundt 10 prosent større enn Model 3, og derfor vil også rekkevidden være noe lavere med det samme batteriet.

Prisen vil også være rundt 10 prosent høyere enn for Model 3.

Musk har tidligere sagt at bilen vil få de samme måkevingedørene som Model X har. Nå forteller han at det blir vanlige dører.

I forbindelse med rapporten for fjerde kvartal opplyste selskapet at de sikter på volumproduksjon i slutten av 2020.

Øker produksjonen

Selskapet har slitt med lønnsomheten, men sa i forbindelse med kvartalsrapporten i januar at det har planer om å levere overskudd fremover, bortsett fra i det kommende kvartalet.

Selskapet har også varslet at det vil legge ned nesten alle sine fysiske utsalgssteder, og skal også redusere kostnadene ved å kvitte seg med syv prosent av alle fulltidsansatte.

Tesla venter å levere mellom 360.000 og 400.000 biler i 2019, noe som er rundt 45 til 65 prosent flere enn i 2018.

Model 3-produksjonen skal nå 500.000 biler i året mellom fjerde kvartal 2019 og andre kvartal 2020.