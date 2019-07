Tesla leverte rekordmange biler – kraftig aksjehopp

Tesla leverte 95.200 biler i årets andre kvartal, noe som er ny rekord for elbilprodusenten. Det viser selskapets leveranseoppdatering som kom etter børsdagens slutt tirsdag.

Til sammenligning var det ventet at Tesla skulle levere 91.000 modeller, viser analytikerestimater fra Factset, skriver CNBC.

Av de leverte bilene var 77.550 av typen Model 3. Samtidig var 17.650 av Model S eller X, opplyser Tesla.

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at det ble registrert 4.672 Teslaer i Norge i løpet av andre kvartal.

Produksjonen var samtidig noe lavere enn antallet leverte biler. Totalt produserte Tesla 87.048 biler i andre kvartal.

«I tillegg har vi gjort stor fremgang i å effektivisere våre globale logistikk- og leveringsoperasjoner på høyere volumer, noe som bidrar til kostnadseffektivitet», skriver Tesla i sin oppdatering.

– Utfordringene er der fremdeles, men dette er et skritt i riktig retning, sier Wedbush-analytiker Dan Ives til CNBC.

– Tallene er over selv de mest optimistiske estimatene og viser en klar fremgang for selskapet. Dette er en fjær i hatten for Tesla, sier analytikeren videre.

Oppturen i andre kvartal kommer etter at selskapet i første kvartal kun leverte 63.000 biler. Det var skuffende tall, som blant annet kom etter at produksjonen av nye biler hadde falt med nær 11 prosent fra kvartalet før.

– Godt posisjonert for tredje kvartal

Teslas investorer virker å være svært fornøyd med tallene. I etterhandelen tirsdag kveld steg aksjen hele 7,10 prosent.

Samtidig uttaler selskapet at de forventer et godt tredje kvartal ettersom ordrene, ifølge selskapet, har økt mer enn antallet biler elbilprodusenten har klart å levere.

«Vi tror vi er godt posisjonert for å fortsette å øke produksjonen og leveransene i tredje kvartal», skriver Tesla.