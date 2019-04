Tesla-salg løftet konsumet

Ferske tall for varekonsum og detaljhandel i Norge viser at salget av Teslas nye Model 3 ga et solid bidrag til husholdningenes konsum i forrige måned.

Mens detaljhandelen som ventet steg med 0,6 prosent fra februar til mars, steg konsumet av varer i husholdningene med 1,9 prosent i samme periode.

Over halvparten av veksten i varekonsumet i mars kom fra bilkjøpene, som økte med 5,6 prosent, skriver SSB i en melding.

«Den sterke veksten i bilkjøpene har blant annet sammenheng med rekordstore leveranser av Tesla Model 3 i mars», skriver SSB.



Ny rekord

I mars satte Tesla Model 3 ny rekord for antall solgte eksemplar av en bilmodell i en måned. Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken ble det registrert 5.315 biler av denne modellen i denne måneden, og totalt ble det registrert 5.822 Tesla-biler.

Samlet trakk kjøp av biler og drivstoff opp varekonsumet 1 prosentpoeng, viser statistikken.

Også konsumet av sportsutstyr og hobbyartikler bidro til oppgangen. Konsumet av strøm og brensel steg også, etter en nedgang måneden før.

Samtidig gjør mangelfull informasjon for netthandelen fra utlandet at Statistisk sentralbyrå ikke kan være helt sikre på det hvor stort det reelle konsumet i Norge er.

Økt salg av bøker

Salget i butikkene har stort sett steget siden 2016, ifølge de ferske detaljhandelstallene. Fra i fjor sommer har trenden vært svakt nedadgående, men nå viser handelen tegn til å flate ut.

«Dagligvareforretninger og bokhandlere bidro mest til oppgangen i det sesongjusterte volumet for mars», skriver SSB.

«Bensinstasjoner hadde en nedgang i omsetningsvolumet i samme periode, og bidro til å dempe den samlede veksten», legger byrået til.