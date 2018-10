Toyota tilbakekaller 2,4 millioner hybridbiler

Den japanske bilprodusenten ser seg nødt til å kalle tilbake 2,4 millioner hybridbiler verden over. De har oppdaget en feil på bilene som kan føre til ulykker, skriver nyhetsbyrået AFP.

Det inkluderer modeller som Prius og Auris produsert mellom oktober 2008 og november 2014, og ifølge AFP skal biler som nå må returneres allerede ha vært involvert i tilbakekallinger i 2014 og 2015.

Tilbakekallingen finner sted bare en måned etter at Toyota tilbakekalte over 1 million hybridbiler verden rundt etter å ha avdekket et teknisk problem som kunne forårsake brann. Den gang gjaldt det nesten 8.000 biler i Norge.

Foreløpig har Toyota Norge ikke besvart E24s henvendelse om hvor mange biler det gjelder denne gang.

290.000 biler i Europa

Toyota opplyser at i «sjeldne tilfeller» kan enkelte kjøretøy mislykkes med å skifte til «failsafe»-modus ved feil i hybrid-systemet.

– Hvis dette skjer, kan bilen få strømstans og stoppe. Styring og bremsing vil fremdeles være mulig, men en bilstans i høy hastighet kan øke risikoen for en krasj, opplyser Toyota ifølge AFP.

Det skal ikke ha blitt registrert ulykker i Japan som følge av feilen.

Tilbakekallingen medfører at omtrent 290.000 biler i Europa må returneres. De aller fleste, 1,25 millioner, gjelder biler solgt i Japan, mens omtrent 830.000 Toyota-modeller tilbakekalles i Nord-Amerika.