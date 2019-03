Venter bruktbilboom etter leasingsmell

Folk på utkikk etter «ny» bruktbil kan kjøre en lovende tid i møte, skal vi tro ekspertene.

For mens teknologien utvikler seg i rasende tempo, øker også etterspørselen etter el- og hybridbiler.

Det var over 140.000 registrerte elbiler i Norge ved inngangen til 2018 – en økning på over 40 prosent fra året før, ifølge Statistisk sentralbyrå. Også for hybridbilene er tallet på godt over 140.000 registrerte biler, og de to utgjør nå henholdsvis 5,1 og 5,5 prosent av den registrerte flåten.

I forrige uke meldte Norges største bilkonsern, Møller Mobility Group, at de reduserte resultatet fra 299 millioner kroner i 2017 til 180 millioner kroner i 2018, mye på grunn av avsetninger til fossilbiler som var kommet inn etter endt leasingperiode.

I Danske Bank venter analytiker Eirik Melle og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand et skred av relativt nye bruktbiler som kommer til å presse prisene ned, et fenomen som i første omgang vil ramme bilforhandlere og nye leasingkunder.

En god nyhet



Privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank mener varselet om nedskrivninger fra Møller er karosseriet av en god nyhet.

– Jeg mener jo at det som kommer nå egentlig er en gladnyhet. Når Møller melder om nedskrivninger på diesel- og bensinbilparken, viser det at de som har kjøpt biler med kort eierperspektiv har trukket gulloddet.

Det er få som har valgt å kjøpe selv hvis planen har vært å eie i kort tid, påpeker Reite.

– For de av oss som ikke har en plan om å bytte bil hvert tredje år, som er de aller fleste, så betyr det ikke noe særlig med raskere verditap de første tre-fire årene, når vi skal beholde bilen over flere år enn det.

Tjener på usikkerhet



Verditapet på bilen er nemlig ikke like brutalt etter disse første årene, som kun leasingkundene må tenke på.

– Varselet fra Møller om lavere bruktbilpriser er for de aller fleste et varsel om at det fremover kan komme mange rimelige biler med gjenværende garanti ut i markedet, og for de fleste nordmenn som kjører biler eldre enn tre år, og ikke ser mørkt på å kjøpe brukt, er det et varsel om gode tider, og muligheter for å gjøre fantastiske bruktkjøp.

Reite minner likevel om at billeverandørene har alt å tjene på å skape usikkerhet om restverdiene på bilene.

– Så når de nå melder om raske verdifall på biler, så er det med på å få flere til å velge leasingbiler. Så man må ta det med en klype salt og tenke over hvem som kommer med nyheten også.

Rimeligere



Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 tror også at det kan være gode tider i vente for folk som er på utkikk etter nyere bruktbiler.

– Du vil se at du kan få nyere bruktbiler rimeligere enn før. Det har vi sannsynligvis sett allerede. Bilkjøpere som er villige til å kjøpe nyere bruktbiler, kan gjøre et bedre kjøp i dag enn de gjorde for noen få år siden.

Gundersen mener det er veldig god biløkonomi å holde på bilen lenge, hvis du kan.

– Da får du kanskje ikke det aller siste i sikkerhet og førerassistent-funksjoner, men er bilen ålreit så er det bare å holde på den. Kjøper du ny bil i dag er dette med teknologivalget veldig usikkert, påpeker «Luksusfellen»-eksperten.

Mange Gundersen har snakket med sier det er vanskeligere å kjøpe bil i dag enn før, på grunn av de mange valgene de må ta.

– Diesel, bensin, hybrid, ladbar hybrid, elbil, hva er det som vinner? Den retningen som «vinner» vil jo være mer attraktivt. Men for mange vil diesel være attraktivt i lang tid fremover.

– Du må tenke deg om hva slags teknologi eller drivlinje som er for deg, både nå og fremover, så du ikke blir tvunget til å selge høns i regnvær.