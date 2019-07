Her er verdens aller, aller siste folkevogn

På bilfabrikken i Puebla i Mexico ble den siste ikoniske Volkswagen Beetle-modellen noensinne produsert onsdag.

Bilen i fargen metallic-blue endte dermed over syv tiår med produksjon av «bobla», som har vart gjennom tre designepoker.

Den siste produserte bilen vil ikke være til salgs, men blir utstilt ved Volkswagens museum i Puebla.

– Det er umulig å forestille seg hvor Volkswagen hadde vært uten «bobla», sier Volkswagens Amerika-sjef Scott Keogh i en pressemelding.

– Selv om tiden har kommet for modellen, vil rollen den har spilt i evolusjonen av merket vårt aldri bli glemt, fortsetter han.

FOLKETS VOGN: Her er en folkevogn fotografert i like etter krigen i Tyskland i 1946.

Volkswagen annonserte i september 2018 at modellen skulle utgå i år. For å markere at 2019 var det siste året modellen ble produsert. Den kom da ut i to spesialutgaver: Final Edition SE og Final Edition SEL.

Bestilt av Hitler

Den første «boble» eller «käfer», som betyr bille på tysk, ble utviklet på 1930-tallet ledet av ingeniøren Ferdinand Porsche, på oppdrag av selveste Adolf Hitler.

Nazi-diktatoren hadde bedt ingeniøren lage «folkets bil», eller «Volkswagen» på tysk.

I 1938 ble «bobla» testet for første gang.

Etter annen verdenskrig tok amerikanerne over den hardt skadede VW-fabrikken i Fallersleben i Tyskland, for å gi britene kontroll over fabrikken.

De gjenreiste fabrikken og ved slutten av 1946 hadde 10.200 biler blitt produsert.

I juli 1953 ble folkevogn nummer 500.000 ferdigstilt i Brasil.

HAR SINE ENTUSIASTER: En stolt eier polerer sin kjære doning under folkevogntreffet på Gardermoen Raceway i 2012.

Tyskland var på denne tiden det største markedet for bilen, men allerede det mye eksport, og det ville ikke ta mange år før den tok verden med storm. Bare i 1968 ble det i USA solgt 423.000 «bobler».

TVILSOM START: Folkevognen kom til etter bestilling fra Adolf Hitler.

Enorm suksess



Mellom 1938 og 2003 ble det solgt 21,5 millioner av den første designversjonen av bilen.

Type 1-versjonen av folkevognen er fortsatt den fjerde mestsolgte bilmodellen gjennom alle tider, kun slått av Toyota Corolla (over 43 millioner laget), Ford F (over 40 millioner produsert) og stallkameraten VW Golf (30 millioner)

I 1997 ble en nyere versjon av «bobla» introdusert, med en rundere form.

Den ble produsert frem til 2011, da det ble lansert en enda nyere versjon. Til sammen er det solgt om lag 1,7 millioner av de nyere modellene siden 1997 – noe som tar det totale folkevognsalget rett sør av 25 millioner biler.

Om modellen noensinne vil bli vekket til live igjen gjenstår å se, men ifølge Volkswagen er dette spikeren i kisten for den ikoniske bilmodellen.