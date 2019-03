– Vi ser at hele den globale bilindustrien går fra å være ganske traust og tradisjonell til å bli en leverandør av mobilitetstjenester, sier Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Norge.

De er en av flere tradisjonelle bilforhandlere og bilprodusenter som nå spår en voldsom endring i måten nordmenn eier bil på.

Istedenfor at bil er et produkt som du kjøper, tror mange at bil i fremtiden vil være en tjeneste du abonnerer på. Dette blir kalt «mobilitetstjenester» i industrien.

Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Norge, sier at man må ta inn over seg at det ikke er bærekraftig at alle eier hver sin bil. Volvo utvikler nå et bilabonnement.

Volvo er en av flere aktører som nå starter opp forsøk med bilabonnement i Norge.

– Når det gjelder mobilitet er forutsigbarhet viktig – og med bilabonnement får du en månedspris, og det blir ingen ekstrakostnader for vinterdekk eller nye vindusviskere og så videre. Om du trenger en annen type bil av og til kan det legges inn i abonnementet. Om du har en jobb som gjør at du ikke får tid til å reise på verksted kan det legges inn i abonnementet og vi gjør det for deg.

Endringer i norsk bilhold

– Nordmenn har ikke lenger behov for å eie bilen. Kjøper du en bil i dag sitter du også med risikoen for hva bilen blir verdt om noen år, sier Herland.

De siste årene har elbiler og hybridbiler stormet frem, mens bensin- og dieselbiler har blitt mindre populære. Mange er usikre på hvilken biltype det er lurt å satse på. Om de kjøper «feil» type kan verdifallet på bilen være stort. Derfor velger mange mindre bindende tjenester, som leasing, leie og bilabonnement.

«Care by Volvo», som Volvos abonnement heter, har i dag 150 kunder. Prisen varierer mellom 7.000 og 10.000 kroner i måneden, avhengig av hvilken modell og hvilket utstyr kundene velger. Drivstoff og bompenger kommer i tillegg, ellers er alt annet inkludert.

Til nå er ikke abonnementet tilgjengelig for alle, men Volvo tror at om noen år vil dette være en stor del av deres forretninger.

– Om vår krystallkule er pålitelig ser vi for oss at dette kan utgjøre så mye som 50 prosent av vår bildistribusjon i 2025, sier Herland.

Abonnementsbølgen

Det siste året har bilabonnement dukket opp fra en rekke aktører. Også Bertel O. Steen har satset, og tilbyr nå sin abonnementstjeneste Fleks.

– Jeg ser ikke på Fleks som en snever nisjetjeneste – jeg ser på det som fremtidens måte å ha bil på, sier Petter Kjøs Utengen, som har ansvaret for Fleks.

– Hvor stort vil dette bli?



Petter Utengen er ansvarlig for Bertel O. Steens abonnementssatsing Fleks. Han tror dette er fremtiden for bilhold.

– Det er litt tidlig å anslå. Vi har gjort en del undersøkelser av dem som er interesserte i bilabonnement. Det som er interessant er at vi treffer ikke bare ett segment – de som leaser, de som driver med bildeling eller de som reiser kollektivt. Vi treffer ekstremt bredt med bilabonnementet, og treffer selv de som ikke har bil i dag.

De startet opp i januar, og har nylig gått ut til de interesserte med et tilbud på et abonnement. Abonnementene de har tilbudt til nå har kostet fra 4.000 kroner i måneden og oppover, og i tillegg kommer en pris for hvor mange kilometer du har kjørt.

– Vi går for en slags Netflix for bilhold. Jeg tror denne typen tjenester vil bli enorm for bilbransjen.