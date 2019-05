24-åring satt på aksjer for over 20 millioner kroner ved årsskiftet

Den 24 år gamle privatinvestoren Andreas Hofstad fra Trondheim har tjent flere millioner kroner i aksjemarkedet de siste årene, og lå ikke på latsiden i fjor heller.

I 2018 kjøpte han seg inn i en rekke selskaper notert på Oslo Børs gjennom sitt heleide investeringsselskap CMDC, ifølge det ferske aksjonærregisteret lagt frem mandag.

Hofstad eide ved utgangen av 2017 aksjer i tre selskaper, mens han ved årsskiftet 2018/2019 hadde puttet millionene sine i 14 selskaper.

Forbrukslån og oljeservice

Slik så aksjeporteføljen hans ut ved årsskiftet:

100.000 aksjer i forsikringsselskapet Protector

4,1 millioner aksjer i seismikkselskapet Seabird Exploration

77.000 aksjer i minilagerselskapet Self Storage Group

50.000 aksjer riggselskapet Borr Drilling

600.000 aksjer i rederiet S.D. Standard Drilling

132.426 aksjer i forbrukslånsbanken Monobank

73.000 aksjer i forbrukslånsbanken Bank Norwegian

60.000 aksjer i spillselskapet Funcom

21.997 aksjer i finansselskapet Pareto Bank

113.464 aksjer i it-selskapet Induct

50.000 aksjer i gjeldsinvesteringselskapet B2Holding

Aksjenes samlede markedsverdi ved årsskiftet var på i overkant av 20 millioner kroner.

I tillegg kommer aksjer for rundt 1,3 millioner kroner i de OTC-noterte forbrukslånsbankene Instabank, Easybank og MyBank. Denne typen banker er for øyeblikket under press etter kraftig refs fra blant annet Finanstilsynet for sin utlånspraksis.

I regnskapet for 2017 var CMDCs børsnoterte aksjer bokført til 7,2 millioner kroner.

Minus over hele linjen

E24 har ikke lykkes å få kontakt med Hofstad etter aksjonærlistene kom mandag.

Det er ikke kjent når aksjene ble kjøpt i fjor og heller ikke om det er blitt solgt og/eller kjøpt aksjer gjennom året, hverken blant de som var i porteføljen ved årsskiftet eller andre, og det blir derfor unøyaktig å regne på hva slags avkastning fjoråret ga den unge aksjehandleren.

Utviklingen til selskapenes aksjekurser viser at de fleste fikk juling på Oslo Børs gjennom fjorårets 12 måneder:

Seabird (-50%), Induct (-52%), Self Storage Group (-7%), Protector (-49%), S.D. Standard Drilling (-25%), Funcom (-26%), Monobank (-55%), Bank Norwegian (-26%), Pareto Bank (-11%), B2Holding (-39%) og Borr Drilling (-36%).

2017 var et knallår på Oslo Børs der pilene bare pekte oppover, men både på begynnelsen og mot slutten av 2018 var det børsfall over hele verden.

Funcom-comeback

I 2017 fikk CMDC et resultat før skatt på 14 millioner kroner, og den bokførte egenkapitalen er på 24,5 millioner kroner, ifølge regnskapet.

En av Hofstads beste investeringer var spillselskapet Funcom, der han i 2017 kom inn gjennom en såkalt emisjon og solgte seg ut med en gevinst på 23 millioner kroner på under ett år.

I fjor kjøpte han seg altså inn i Funcom på nytt.

24-åringen ble også omtalt i Dagens Næringsliv etter at han samme år var med å redde det skadeskutte seismikkselskapet Seabird ved å skyte inn flere millioner kroner gjennom en kapitalinnhenting.