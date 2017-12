Aker Solutions vant milliardkontrakt på denne riggen

Aker Solutions melder at selskapet har fått et oppdrag fra Mærsk Drilling verdt én milliard kroner, som omfatter modifisering av produksjonsmodulen på den oppjekkbare riggen Mærsk Inspirer.

Aksjen er betydelig opp onsdag morgen, etter at nyheten om kontrakten ble kjent.

Oppdraget vil bli bokført i fjerde kvartal. Tjenestene Aker Solutions skal levere omfatter ingeniørarbeid, innkjøp, konstruksjon, installering og oppkobling.

– Vi ser frem til å jobbe med Mærsk Drilling for å sikre suksessfull og kostnadseffektiv modifikasjon av den oppjekkbare riggen som skal brukes i den nye utviklingen av Yme-feltet, sier konserndirektør Knut Sandvik i Aker Solutions i en kommentar.

Det norske selskapets arbeid starter umiddelbart, og skal sluttføres innen utgangen av 2019. Ingeniør- og innkjøpsarbeidet vil finne sted i Stavanger, mens konstruksjonen skal gjøres i Egersund.

– Dette spiller på styrkene i vår norske virksomhet og vår ekspertise innen komplekse modifikasjoner, sier Sandvik.

Førjulsrush



Med denne ordren har Aker Solutions fått inn bestillinger verdt godt over fem milliarder kroner på under to uker. Til sammenligning har ordreinngangen i årets ni første måneder til sammen vært på 10,2 milliarder, ifølge regnskapene.



Dermed er selskapet et langt steg nærmere å hente seg inn mot fjorårets nivå, da det kom inn ordrer for totalt 17,0 milliarder.

Kontraktsdrysset startet med den avgjørende kontrakten på fire milliarder i forrige uke for design av plattformdekket og leveransen av subsea-systemet til Statoils Johan Castberg-utbygging. Deretter fulgte det på med designkontrakten fra Sembcorp for boligmodulen til det samme feltet, og fortsatte med en subsea-kontrakt på Ærfugl-utbyggingen til oljeselskapet Aker BP.

Nå har Aker Solutions altså toppet det med Yme-kontrakten.

Det er ikke kjent hva Sembcorp- og Ærfugl-kontraktene er verdt, men de bidrar trolig sammen til å løfte ordreinngangen et godt stykke opp fra de fem milliardene.

Sprekker



Mærsk Drilling vant selv femårskontrakten for bore- og produksjonsarbeid på Yme i forrige måned.

Produksjonsmodulen som skal modifiseres, stammer fra 2007. Mærsk Inspirer har de siste ti årene arbeidet for Statoil på Volve-feltet.

Rettighetene til Yme eies av operatøren Repsol med 60 prosent eierskap, Lotos Exploration and Production Norge med 20 prosent, og Kufpec Norway og Okea med ti prosent hver.

Feltet ligger i Egersundbassenget i den sørvestre delen av Nordsjøen, rundt 110 kilometer fra land. Det ble bygget ut av Statoil i 1995 og ble stengt ned i 2001, etter at det var produsert 51 millioner fat.

Feltet ble bygget ut på nytt av Talisman for å få ut de gjenværende fatene, men den nybygde plattformen måtte fjernes før den hadde produsert en dråpe på grunn av sprekker i strukturen.

Gassdrevet



Nå forsøker Repsol å bygge ut Yme for tredje gang, med en oppjekkbar innretning og gjenbruk av utstyr som allerede er plassert på havbunnen.

«Beregninger viser at det å gjennomføre Yme-prosjektet vil gi en stor samfunnsmessig gevinst», skrev Repsol i en konsekvensutredning i oktober.

«En utbygging innebærer at en blant annet får utnyttet eksisterende infrastruktur som ellers må fjernes allerede fra 2018».

Feltet skal drives med gasskraft om bord, og driften vil slippe ut opptil 110.000 tonn CO₂ per år, ifølge operatøren. Selv med en betydelig økt CO₂-pris regner Repsol med at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Det skal produseres rundt 64 millioner fat olje fra Yme over 10 år.