Aker Solutions-avtalen løper over en fast periode på fem år, med opsjon på forlengelse i fem ganger fire år, og starter i første kvartal neste år.



Kontrakten har en estimert verdi på tre milliarder kroner for den faste perioden.

I en separat melding skriver Statoil at selskapet også har tildelt avtaler til Technip FMC og One Subsea. Den samlede verdien på alle tre kontraktene er åtte milliarder kroner.

I tillegg omfatter alle avtalene opsjoner. Dersom disse utøves, stiger verdien til omtrent 40 milliarder.

Økt forutsigbarhet



– Vi har inngått langsiktige avtaler som varer i 25 år med alle opsjoner inkludert. Det gir økt forutsigbarhet og stabile rammebetingelser både for leverandørene og oss, sier Statoils direktør for anskaffelser i Statoil, Pål Eitrheim, i en kommentar.

Han beskriver forhandlingene som konstruktuive, og forteller at man har blitt enige om forenklede krav.

– Vi har etablert et godt utgangspunkt for å kunne samarbeide sikkert og effektivt om våre subsea-brønner på norsk sokkel fremover, sier Eitrheim.

Statoil har med tildelingene sikret seg utstyr og vedlikeholdstjenester til mer enn 500 undervannsbrønner på norsk sokkel. Dette inkluderer store, planlagte prosjekter som Johan Castberg og Snorre Expansion.

– Produksjon fra subsea-brønner utgjør en betydelig andel av Statoils totale volumer fra norsk sokkel. De nye rammeavtalene er derfor viktige for å oppnå et bærekraftig kostnadsnivå og en langsiktig produksjon, sier Statoils direktør for driftsteknologi på norsk sokkel, Kjetil Hove.

Statoil-toppen mener avtalene gir dem et godt grunnlag for å fortsette det tette samarbeidet knyttet til ytterligere effektivisering, digitalisering og teknologiutvikling innen subsea-markedet.

– Nøkkelkunde



For Aker Solutions del sikrer den nye tildelingen arbeid for basene på Ågotnes og i Hammerfest.

– Disse kontrakten viser styrken i tilstedeværelsen innen subseatjenester som vi har bygget rundt om i Norge. Vi ser frem til å levere til en nøkkelkunde som Statoil og til å spille en rolle i å bygge Norges nyeste olje- og gassregion i Nord, sier konsernsjef Luis Araujo.

Arbeidet omfatter tjenester innenfor subsea-området, inkludert offshore installering av utstyr, vedlikehold, ingeniørarbeid og driftsstøtte.

Aker Solutions vil regnskapsføre avtalen i fjerde kvartals ordreinngang.

Oppturen fortsetter dermed for oljeservicekonsernet. De meldte i går om en milliardkontrakt på oppgradering av riggen Mærsk Inspirer for Mærsk Drilling, og hadde med det sikret order verdt over fem milliarder på under to uker.