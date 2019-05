Kjell Inge Røkkes Aker-gruppe kan vise til et solid hopp i verdiene i årets tre første måneder.

Aker er et porteføljeselskap, med store direkte og indirekte eierposter i selskaper som Aker Solutions, Kværner, Ocean Yield og Aker BP.

Fordi Aker fungerer som porteføljeselskap er det nettoverdien i selskapet som brukes som mål på resultatutviklingen.

Økte verdiene



Konsernet melder om en verdiøkning på 34,7 prosent i løpet av årets første kvartal, fra 41,7 til 56,2 milliarder kroner for Aker og de forskjellige porteføljeselskapene.

Konsernsjef Øyvind Eriksen peker på at spesielt oljeselskapet Aker BP ga et solid verdibidrag på 13,5 milliarder kroner, inkludert utbytte på 647 millioner kroner.

Han sier også i en kommentar at Akers fem børsnoterte industrielle porteføljeselskaper leverte verdiøkninger.

Høyere oljepris



Etter nyttår har oljeprisen steget betydelig og dratt med seg aksjekursene til selskaper i sektoren.

Fra en bunn på noe over 50 dollar fatet på julaften har prisen på nordsjøolje igjen passert 70 dollar per fat. For Aker BP, som så sin aksje falle kraftig, er årets oppgang på 16 prosent tross en svekkelse helt i det siste.

For Aker ble kursoppgangen på drøye 42 prosent i første kvartal, men også den aksjen har svekket seg den siste måneden.

Oljesatsing



Aker viktigste prosjekt er for tiden oljesatsingen i Ghana, Aker Energy, påpeker Eriksen i et aksjonærbrev. Han sier at selskapet er ventet å bidra betydelig til ambisjonen om å produsere en million fat om dagen i 2025.

Utbyggingsplanen for Pecan-feltet utenfor kysten av Ghana ble overlevert i kvartalet, en utbygging som skal koste 38 milliarder kroner.

I den første fasen skal det etter planen utvinnes 334 millioner fat fra et produksjonsskip (FPSO).

Aker Energy eier 50 prosent av blokken der Pecan-funnet ligger og er operatør.

Selskapet eies med 50 prosent av Aker og 50 prosent av Kjell Inge Røkke gjennom et investeringsselskap.