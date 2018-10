Småinvestorer skremt av børsfallet – dumpet aksjer for over 200 mill.

Da børsene raste og frykten økte torsdag var det også mange småinvestorer som valgte å lempe ut aksjer, viser tall fra nettmegleren Nordnet.

Faktisk har nettmegleren nesten aldri registrert et like stort salg, forteller investeringsøkonom Mads Johannesen.

Tallene viser at privatkundene i Nordnet solgte aksjer for 599 millioner kroner og kjøpte for 386 millioner kroner, slik at nettosalget var på 213 millioner kroner.



Både handelsaktiviteten og aksjesalget er det nest høyeste noensinne som er registrert på en enkeltdag, ifølge investeringsøkonomen.

– Da kaster kundene egentlig kortene og forventer en langvarig korreksjon, sier han.

E24+: Slik ble «verdens viktigste rente» markedets syndebukk

Mads Johanessen er investeringsøkonom i Nordnet.

Fredag ser imidlertid markedsstormen ut til å løye, etter at Oslo Børs noterte den verste dagen på over to år og indeksen som måler frykten i det amerikanske markedet gikk til værs.

Både her hjemme og i aksjemarkedet på kontinentet og i USA stiger kursene fredag, men flere aksjeeksperter tviler likevel på at uroen har blåst over allerede, fordi det vanligvis tar lengre tid før en korreksjon i aksjemarkedet går over.

Les også: Dette gjør proffene når markedet skjelver

Også i det generelle markedet var det frenetisk aktivitet. På Oslo Børs ble det gjort nesten 204.000 handler, det tredje høyeste antallet i børsens snart 200 år lange historie, ifølge kommunikasjonssjef Geir Harald Aase.

– Man har litt høydeskrekk



Det globale børsfallet denne uken har blitt knyttet til rentefrykt i USA, selv om årsakene kan være flere og sammensatte.

E24+: Derfor fungerer ikke resesjonens røde varsellampe

Stigende renter og økte lånekostnader kan bidra til å dempe global vekst og bedrifters inntekter, selv om det fortsatt er svært billig å låne.

Det er normalt med korreksjoner etter langvarige oppturer i markedene. Før fallet denne uken var S&P 500-indeksen opp 70 prosent på de siste fem årene, men Oslo Børs var en av de sterkeste børsene i verden i år med en oppgang på 14 prosent.

Også i vår falt børsene betydelig, før oppgangen fortsatte.

Mange har spådd uro i markedene når de store sentralbankenes skal reversere mange års stimulans av økonomien. Dette har blitt sammenlignet med å «ta vekk punsjbollen», og kan bidra til å øke frykten for økonomisk nedtur.

– Jeg tror veldig mange av kundene har forventet en korreksjon etter omtrent ti år med oppgang. Kombinasjonen av at man har litt høydeskrekk og at det stormer på børsene gjør at man kaster kortene, og sikrer gevinst, sier Johannesen.

Vil ha bevegelser



Hos Pareto Securities, som har mange store profesjonelle kunder, har handelsvolumet vært høyt, noe det gjerne blir når det er store bevegelser i markedet, forteller Karl Oscar Strøm i meglerhuset.

Selv om retningen på aksjekursene var ned, er ikke det nødvendigvis uvelkomment hos kundene, ifølge Strøm.

– En del aktører er positive til at det blir litt bevegelser i markedet, sier han.

– Doblet omsetningen



DNB melder også om markert høyere aktivitet enn normalt blant privatkundene som handler aksjer via nett- og mobilbanken.

– Vi hadde nesten doblet omsetningen, antall handler i går, mot det som er normalt siste periode, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø.

Han opplyser at Nel, Equinor, Norsk Hydro, DNO, Aker BP, Norwegian og Storebrand var aksjene som ble mest omsatt torsdag.