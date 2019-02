Saken oppdateres.

Googles morselskap Alphabet har mandag kveld lagt frem sine resultater for kvartalet som endte ved utgangen av desember.

Søkemotorgiganten melder om et resultat på 12,77 dollar per aksje, eller 8,95 milliarder dollar. Det er langt over forventningen på 11,02 dollar per aksje, eller 7,64 milliarder dollar, estimert av FactSet.

I samme periode i fjor landet resultatet på 9,70 dollar per aksje. Dette tilsvarer en økning på 23 prosent.

Inntektene endte på 39,28 dollar, opp fra 32,32 milliarder dollar året før.

Investorene hadde på forhånd høye forventninger, og ville helst se sterke tall for annonseinntektene ettersom det er foreligger stadig større trusler fra konkurrenten Amazon og økende kostnader, skriver CNBC.

Det var ikke ventet at selskapets resultat ville bli nevneverdig påvirket av personvernsakene som tynget dem i høst. Det ser heller ikke ut til å ha skjedd.

Selskapet gjorde mer enn 4.000 nyansettelser i fjerde kvartal, og har nå en stab på 98.771 ansatte.

Aksjen faller i etterhandelen

Driftsmarginen økte med 21 prosent, som var litt under forventningen, mens annonseinntektene landet på 32,64 milliarder dollar – en økning på 20 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Avgifter selskapet må betale til andre selskaper, som for eksempel Apple, for å få være deres forhåndsinnstilte søkemotor (TAC), var ventet å nå 7,62 milliarder dollar i kvartalet. Fasiten viste 7,44 milliarder dollar, som dermed i utgangspunktet skulle være gode nyheter for investorene. Sist kvartal var likevel kostnaden på 6,58 milliarder i tredje kvartal.

Investorene så først ut til å være tilfredse med rapporten, og sendte aksjen opp nær 1,5 prosent i etterhandelen. Noen minutter senere snur det imidlertid, og aksjen faller over tre prosent. Det er trolig grunnet de økte TAC-kostnadene.

Samtidig sa Alphabet at 4 milliarder av overskuddet var et resultat av netto urealiserte gevinster på aksjeinvesteringer de sitter på, som kanskje ikke vil bli realisert.

Alphabet-aksjen hadde sin største opptur på New York-børsen siden oktober forrige uke, etter at Facebook leverte et sterkt resultat. Rivalen har også vært rammet av personvernskandaler, og investorene så etter tegn på at slike omstendigheter ikke nødvendigvis tar et jafs av resultatet, skriver Bloomberg.

Øker utenfor annonsesegmentet

Alphabet henter ikke inntektene sine utelukkende fra annonser, selv om sistnevnte står for omtrent 86 prosent.

Segmentet «andre inntekter», som inkluderer skyvirksomheten og salg av maskinvare, kom inn på 6,49 milliarder dollar. Det tilsvarer en økning på 31 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Googles andre inntekter begynner å bli en større del av miksen, etter som sky, Android og maskinvare vokser i en raskere takt kombinert enn annonseinntektene, skrev analytikere i KeyBanc forrige uke, ifølge CNBC.

– Vi ser potensial for noe svakere utsikter for Google Play grunnet tregere spillgodkjenninger i Kina, men tror maskinvare og sky bør hjelpe å bevare betydelig vekst i kategorien som helhet.

Inntektene for kategorien «Other Bets», som huser Alphabets andre selskaper som Verily og Waymo, kom inn på 154 millioner dollar. Det er litt under Wall Streets forventninger på 187,4 millioner. Det er likevel en økning på 18 prosent fra i fjor.

Alphabet satt på totalt 106 milliarder dollar i kontantreserver og andre kortsiktige eiendeler ved utgangen av tredje kvartal. Det har fått Wall Street til å lure på hvordan de skal bruke disse pengene, skriver Bloomberg.

Enkelte analytikere mener det er sannsynlig at de gjør noen store oppkjøp for å styrke skyvirksomheten, for slik å kunne konkurrere bedre med Amazon og Microsoft. Andre mener tilbakekjøp av aksjer på opp mot 15 milliarder dollar er like sannsynlig.

Ved utgangen av fjerdekvartal var dette beløpet vokst til 109,14 milliarder dollar.