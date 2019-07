Apple slår forventningene

Saken oppdateres.

Apple hadde inntekter på 53,8 milliarder dollar i tredje kvartal i sitt regnskapsår. Det er litt under forventede 53,9 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Det er også en oppgang fra salgsinntekter på 53,3 milliarder i tredje kvartal 2018.

– Vi er glade for at vi har gått tilbake til vekst. I tillegg er det en rekordhøy inntekt for tredje kvartal, det beste tredje kvartalet vi noensinne har hatt, sier Apple-sjef Tim Cook til CNBC.

Aksjen stiger 4,5 prosent i etterhandelen på Wall Street.

Det er på tross av et sviktende smarttelefonsalg og nedgang på bunnlinje.

Salget av iPhone-salget sto for 25,9 milliarder dollar av de totale inntektene, ned 12 prosent fra året før. Det er første gang siden 2012 at salget av selskapets populære smarttelefon står for under halvparten av inntektene.

Fallet i iPhone-inntektene veies imidlertid opp av økende salg av Mac, iPad og tilbehørsprodukter.

Inntektene fra tjenester økte også til 11,5 milliarder dollar, opp fra 10,2 milliarder i tredje kvartal i fjor. Det er de høyeste inntektene fra tjenester noensinne for selskapet, opplyser Apple i en pressemelding.

Overskuddet krympet med 13 prosent i kvartalet. Nettoresultatet endte på 10,04 milliarder dollar, ned fra 11,52 milliarder året før.

Det gir et resultat per aksje på 2,18 dollar, mot forventede 2,10 dollar.