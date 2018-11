Apples resultat per aksje var på 2,91 dollar per aksje i selskapets regnskapsmessige fjerde kvartal, fra 2,07 dollar per aksje for ett år siden.

Analytikerne hadde på forhånd ventet et resultat på 2,78 dollar per aksje, ifølge Wall Street Journal som viser til tall fra Thomson Reuters.

Formelt sett rapporterer Apple tall for fjerde kvartal, ettersom selskapets regnskapsår ikke følger kalenderåret.

Oppgangen i resultat per aksje er på 41 prosent, men antallet aksjer i selskapet har falt det siste året. Apples resultat etter skatt steg med 32 prosent fra 10,7 milliarder dollar i fjor til 14,1 milliarder dollar i dette kvartalet.

– Vi er henrykt over å kunne rapportere nok et rekord-kvartal som avslutter et enormt regnskapsmessig 2018, året der vi sendte ut vår IOS-enhet nummer to milliarder, feiret App Stores 10-årsjubileum og fikk den største omsetningen og inntjeningen i Apples historie, sier Apples konsernsjef Tim Cook.



Utsiktene skuffer – aksjen faller

Selskapets utsikter er likevel noe skuffende.

Apple er inne i sitt normalt sterkeste kvartal, og sier at omsetningen er ventet på mellom 89 milliarder og 93 milliarder dollar i inneværende kvartal. Markedet hadde ventet enda høyere tall i kvartalet som slutter i desember, skriver Marketwatch.

Aksjen faller også etter resultatfremleggelsen. Ifølge Google Finance er Apple ned med over fem prosent i etterhandelen.

Selskapet leverer en omsetning på 62,9 milliarder dollar, som også er langt bedre enn forventet. Fjorårets omsetning var på 52,6 milliarder dollar, og det var ventet en omsetning på 61,57 milliarder dollar.

Apple sa i juli at selskapet ventet omsetning på mellom 60 og 62 milliarder dollar i dette kvartalet.

Et sentralt spørsmål for investorene i Apple har vært om dyrere telefoner vil bidra til å motvirke en stagnasjon i antallet telefoner som selges, og dermed øke omsetningen og inntjeningen i selskapet.

Dyrere telefoner

Apple solgte 46,9 millioner smarttelefoner i fjerde kvartal.

Ifølge FactSet var det på forhånd ventet et salg på 47 millioner smarttelefoner i kvartalet, skriver Marketwatch.



Apple solgte 41,3 millioner smarttelefoner i tredje kvartal og 52,2 millioner smarttelefoner i andre kvartal. Salget av iPad gikk noe ned fra 10,3 millioner i samme kvartal i fjor til 9,7 millioner i årets fjerde kvartal.

Mac-salget gikk også noe ned, fra 5,4 millioner til 5,3 millioner.

Fremgang i Kina

Som mange andre amerikanske selskaper har også Apple store deler av inntektene sine fra Kina, og det har vært frykt for at handelskrig, økt konkurranse fra kinesiske merker og Kinas tiltak mot dataspilling kan erodere selskapets markedsandeler.

Så langt har Apple likevel unngått de verste følgene av handelskrigen, blant annet ved at selskapets øreplugger – AirPods – og smartklokken Apple Watch ble unntatt fra USAs president Donald Trumps Kina-toller.

Ytterligere opptrapping av Trumps Kina-toller og hevntiltak fra Kina kan i verste fall føre til en dobbelt smell for Apple, som lager mange av produktene sine i nettopp Kina.

Inntektene i Kina gikk likevel betydelig frem i fjerde kvartal, til 11,4 milliarder dollar, sammenlignet med 9,6 milliarder dollar i kvartalet før og 9,8 milliarder dollar i tilsvarende kvartal i fjor.

Apples omsetning steg i alle de geografiske segmentene i kvartalet.

Nye produkter

Apples kvartalstall kommer etter bare noen uker med salg av nye iPhone-modeller som XS som er priset til 999 dollar og XS Max som koster 1.099 dollar, og noen dager etter at selskapet la frem flere en ny og kraftigere iPad og en ny Mac mini.

De norske prisene for iPhone XS har derimot blitt jekket opp med rundt 500 kroner sammenlignet med tidligere telefoner som koster 999 dollar i USA.

Årsaken er blant annet en svekket krone mot dollaren.

Oljefondets favoritt

Apple har vært en av det norske Oljefondets yndlingsaksjer i mange år, og det siste året har også teknologiselskapet inntatt førsteplassen på fondets toppliste, etter mange år med den sveitsiske matkjempen Nestlé på topp.

Oljefondet eide Apple-aksjer for 66 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret, opp fra 45 milliarder kroner ett år tidligere og en tredobling fra 2013.

