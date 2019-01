Apple stuper fra start på Wall Street

Apples resultatvarsel tas som ventet ikke godt imot på Wall Street når handelen åpner torsdag ettermiddag norsk tid.

Aksjen til teknologigiganten sendes utfor stupet fra start, etter meldingen onsdag kveld om salgssvikt i fremvoksende markeder, ikke minst i Kina der handelskrigen med USA blir trukket frem som en årsak til svikten.

Aksjefallet tynger også resten av markedet. Slik er bildet fra start på Wall Street torsdag:

Apple stuper 8,34 prosent til 144,75 dollar. Det tilsvarer et fall i markedsverdi på over 500 milliarder kroner.

Dow Jones-indeksen faller 1,24 prosent



S&P 500 sendes ned 0,84 prosent

Nasdaq er ned 1,05 prosent

Rammer teknologisektoren



Også i Europa og Asia har Apple-varselet skapt bølger, med nedtur for teknologiaksjer, og analytiker Henriette Trondsen påpekte tidligere torsdag at «frykten setter press på hele sektoren».

Heller ikke Oljefondet slipper unna verdifallet. Ved utgangen av tredje kvartal i fjor satt fondet på Apple-aksjer for nesten 84 milliarder kroner.

I en for Apple sjelden hendelse ligger det nå an til at selskapet vil få en lavere omsetning enn tidligere antatt.

Selskapet sier nå at det venter inntekter på rundt 84 milliarder dollar for kvartalet der julehandelen slår inn, ned fra en forventning på mellom 89 til 93 milliarder dollar.

Varselet har bidratt til en nedgang også i bredere forstand. DNB Markets-analytiker Ole André Kjennerud påpekte i en morgenrapport at Apple bidrar til resesjonsfrykt.

Kutter kursmål



Selskapets verdi på børsen er nå rundt 687 milliarder dollar. I august passerte Apple 1.000 milliarder dollar for første gang.

Til sammenligning er markedsverdien til DNB og Telenor i skrivende stund drøyt 483 milliarder kroner til sammen.

Ifølge Factset har analytikernes gjennomsnittlige kursmål på Apple-aksjen falt fra mandagens 215,91 dollar til 198,18 dollar torsdag.

Dersom stengekursen når 146,45 dollar eller mindre torsdag, vil Apple falle til en fjerdeplass på listen over de mest verdifulle børsselskapene i USA, ifølge Wall Street Journal.

Der har ikke selskapet vært siden 2010.

Sammenligner med Nokia



Storbanken Goldman Sachs tror at Apple kan tvinges til å kutte enda mer i forventningene til 2019 om Kina-salget i begynnelsen av året skuffer, ifølge CNBC.

– Vi har varslet om etterspørselsproblemer i Kina siden slutten av september, og Apples resultatvarsel bekrefter vårt syn, skriver Goldmans analytiker Rod Hall i en melding til sine klienter.

– Vi forventer ikke at situasjonen vil bli bedre i mars, skriver han videre og sammenligner Apple med Nokias problemer.

Nokia ble avhengig av at kundene fornyet sine telefoner i et stadig mer mettet marked, og samtidig som kundene utsatte bytte av telefoner på grunn av brems i økonomien, skriver analytikeren.