Nedtur på Wall Street - verste Apple-fall på seks år

For aksjonærene i Apple ble det som ventet en tung dag på børs etter at iPhone-produsenten varslet om salgssvikt, delvis på grunn av vekstbrems i Kina.

Det sjeldne resultatvarselet skapte også bølger i andre aksjer og markeder, der investornervene allerede var tynnslitt etter en høst og vinter preget av bekymringer for alt fra global økonomi til politisk usikkerhet.

Børskommentar (+): Det er langt ned for Oslo Børs hvis Kina svikter

Ved stengetid på Wall Street var utviklingen slik:

Apple falt 9,96 prosent, den største nedturen på en enkelt dag på nesten seks år.

Dow Jones-indeksen ramlet 2,83 prosent

S&P 500 var ned 2,48 prosent

Nasdaq endte ned 3,04 prosent

Apple antar nå inntekter på rundt 84 milliarder dollar i det siste kvartalet, ned fra den tidligere prognosen på mellom 89 til 93 milliarder dollar.

– Dette kommer på toppen av nervøsiteten for en nedbremsing i global vekst. Apple kan brukes som en tilnærming til Kinas vekst, sier Jeff Kilburg, sjef i investeringsrådgiveren KKM Financial, til CNBC.

Flere tusen milliarder blåst bort



For Apple kom nedturen etter flere måneder med aksjefall. I likhet med selskaper som Facebook, Netflix, Googles morselskap Alphabet og Amazon har en lang periode med omtrent uavbrutt aksjefest blitt avløst av dype fall.

Siden Apple nådde toppen for nøyaktig tre måneder siden, med en markedsverdi på nær 1.125 milliarder dollar, har rundt 450 milliarder dollar av papirverdiene blitt blåst bort, tilsvarende et verdifall på omtrent 3.900 milliarder kroner.



Blant aksjonærene er Oljefondet, som satt på Apple-aksjer for nesten 84 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal i fjor.



I Europa og Asia falt også teknologiaksjer torsdag, mens aksjene til en rekke brikkeprodusenter i USA fikk unngjelde. Samtidig har investorenes søk etter antatt trygge havner gitt en markant styrking av japanske yen.

Analytiker Henriette Trondsen sa tidligere torsdag at «frykten setter press på hele sektoren», mens DNB Markets-analytiker Ole André Kjennerud påpekte i en morgenrapport at Apple bidrar til resesjonsfrykt.

Varsler vekstbrems i industrien



I tillegg til Apple-smellen ble det sluppet nye økonomiske nøkkeltall torsdag, som var lite egnet til å berolige markedet.

Torsdag ettermiddag kom nemlig en fersk oppdatering fra det amerikanske Institute for Supply Management, som står for den tett fulgte undersøkelsen blant innkjøpssjefene i industrien.

Den såkalte ISM-indeksen er regnet som et viktig barometer på industriaktiviteten, og oppdateringen for desember viser et fall på 5,2 poeng til 54,1 poeng – det største fallet siden finanskrisen høsten 2008, ifølge Bloomberg.

Indeksen holder seg imidlertid over 50-nivået, regnet som skillet mellom opp- og nedgang i aktiviteten.

Tallslippet føyer seg inn i rekken av svakhetstegn i den globale økonomien denne høsten og vinteren.