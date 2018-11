Tungt Apple-fall – aksjen nedgraderes

Apple-aksjen falt nye 2,84 prosent mandag, etter aksjeras før helgen. Fredag endte aksjen ned 6,63 prosent, verste fallet på over fire år.

Dermed har aksjen falt 9,40 prosent siden stenging torsdag, da selskapet leverte siste kvartalsrapport.

Apples resultat per aksje var på 2,91 dollar per aksje i selskapets regnskapsmessige fjerde kvartal, fra 2,07 dollar per aksje for ett år siden.

Børsene i USA endte blandet mandag, der teknologisektoren ble tynget av en ny dag med nedgang for Apple.

Ved stengetid var utviklingen slik:

Dow Jones-indeksen steg 0,76 prosent

S&P 500 var opp 0,56 prosent

Nasdaq endte ned 0,38 prosent

Kilder: Iphone XR skuffer



Nikkei Asian Review skrev mandag at Apple har skrinlagt planene om å trappe opp produksjonen av iPhone XR, og at de heller skal fokusere på de eldre modellene iPhone 8 og iPhone 8 Plus. Anonyme kilder med kjennskap til saken sier at underleverandøren Foxconn vil produsere rundt 100.000 færre telefoner daglig enn planen var.

– Fra Foxconn sin side, så klargjorde de 60 produksjonslinjer for Apples XR-modell. I det siste har de bare brukt rundt 45 produksjonslinjer, ettersom selskapets fremste kunde sa de ikke trengte å produsere så mange akkurat nå, sier en av kildene til nettstedet.

Apple-aksjen nedgraderes igjen

I kjølvannet av resultatrapporten før helgen nedgraderer samtidig meglerhuset Rosenblatt Securities anbefalingen på Apple, skriver CNBC.

Dette er den andre nedgraderingen for iPhone-produsenten etter tallslippet, der fremtidsutsiktene og telefonsalget skuffet markedet.

På Wall Street faller Apple nye 3 prosent mandag, og aksjen er ned 9,5 prosent siden torsdag.

Analytikerne i Rosenblatt kutter anbefalingen til nøytral fra tidligere kjøp, med begrunnelsen at det vil bli vanskelig for Apple å motvirke svakere salgsvolum med høyere priser.

Fredag nedjusterte Bank of America anbefalingen på Apple.