For første gang på ti handelsdager, falt Apple-aksjen fredag.

Siden inngangen til mai har Apple-aksjen steget 22 dollar til 188,59 dollar aksjen, en økning på omtrent 14 prosent. Markedsverdien i selskapet er nå 926,9 milliarder dollar, tilsvarende omtrent 7.408 milliarder norske kroner.

Aldri tidligere har et selskap vært så nær å være verdt 1.000 milliarder dollar.

Det pekes særlig på to faktorer som har gjort at aksjen har skutt fart siste tiden:

Kvartalsresultatet og investorlegenden Warren Buffet.

Apple leverte 1. mai et resultat som var bedre enn ventet. Analytikerne så på forhånd for seg et resultat etter skatt på 2,68 dollar per aksje, mens fasiten ble på 2,73 dollar.

Det tilsvarer et netto resultat på 13,8 milliarder dollar, eller drøye 110 milliarder norske kroner.

Knuser Amazon

For å tegne et bilde av hvor mye penger det er snakk om:

Verdens nest største selskap, Amazon, har totalt siden oppstarten «kun» notert et samlet overskudd på 9,6 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Samtidig som Apple la frem sitt resultat, ble det også kjent at selskapet ville bruke 100 milliarder dollar til utbytter og tilbakekjøp av egne aksjer.

Resultatslippet sendte kursen i selskapet rett opp, etter at den hadde falt i dagene før grunnet dystre spådommer om selskapets smarttelefonsalg.

Warren Buffett eier konglomeratet Berkshire Hathaway.

Det var likevel milliardæren Warren Buffetts oppkjøp i selskapet som ga aksjen det største løftet. Fredag 4. april slapp Buffett nyheten om at han hadde kjøpt 75 millioner nye aksjer i selskapet i løpet av første kvartal.

Totalt eier Buffets investeringsselskap nå rundt 240 millioner aksjer i selskapet.

– Jeg er henrykt over å se dem kjøpe tilbake egne aksjer, sa Buffett da nyheten var sluppet ifølge Reuters.

– Jeg elsker ideen om å se våre fem prosent, eller hva det er, kanskje vil vokse til seks eller syv prosent uten å legge ut en dollar, fortsatte han.

– Pleide å tenke at det var mye penger

Verdien av Buffetts post i selskapet var lørdag 5. mai på 108,6 milliarder dollar, ifølge selskapet selv. Akkurat verdien ble et samtaleemne under aksjonærsamtalen Buffett hadde i etterkant av sin egen resultatfremleggelse.

Ifølge Reuters konstaterte CNBCs journalist at «100 milliarder dollar er mye penger», hvorpå Buffett svarte:

– Jeg pleide å tenke slik, til latter og applaus fra selskapets aksjonærer.

For å nå en markedsverdi på 1.000 milliarder dollar, er Apple-aksjen nødt til å nå den magiske grensen på 203,46 dollar. Dit er det nå under 15 dollar per aksje – en oppgang på 7,88 prosent fra avslutningskursen fredag.

I timene og dagene før Apple la frem sitt resultat, virket det meste å være mørkt for selskapet. Medieoppslagene om sviktende telefonsalg sto i kø etter leverandørenes kvartalsresultater som virket alt annet enn rosenrødt for delene Apple skulle ha til sitt flaggskip iPhone X.

«iPhone-krise»

Det virket lenge som det var nettopp telefonene som skulle bli Apples akilleshæl den nærmeste tiden.

Fredag 20. april kuttet Morgan Stanley-analytiker Katy Huberty salgsforventningene til telefonen med seks millioner enheter for inneværende kvartal. Samtidig kuttet hun forventningene til tallslippet en drøy uke senere med én million.

Hubertys anbefaling fikk aksjen til å falle for tredje dag på rad den gang.

Det ble heller ikke bedre da Samsung presenterte sitt resultat dager før Apple. Selskapet kunne melde om redusert etterspørsel etter fleksible Oled-skjermer, som produseres eksklusivt av selskapet og brukes i den nevnte telefonen.

Apple solgte 52.2 millioner iPhoner i første kvartal, noe som genererte inntekter på 38,93 milliarder dollar. Det var rundt 800.000 telefoner mindre enn forventet, uten at det virket å påvirke aksjen nevneverdig.

Den neste store testen for Apple er selskapets utviklerkonferanse WWDC 2018, som holdes 4–8. juni. Der er det ventet at selskapet som vanlig vil benytte anledningen til å presentere nye versjoner av både iOS, watchOS og macOS og tvOS.

Kanskje er det nettopp da Apple raser forbi 1.000 milliarder i markedsverdi.