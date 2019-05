Asia-børsene faller etter ny eskalering i handelskrigen

De største børsene i Asia faller tirsdag morgen, mens handelskrigen mellom Kina og USA fortsetter å være i fokus.

Unntaket er børsen i Sør-Korea, der Kospi er i positivt terreng. Hongkong-børsen starter på sin side uken bratt ned, etter å ha vært feriestengt mandag.

Nye tollgrep fra Kina og USA



USAs president Donald Trump har økt tollene på kinesisk import verdt 200 milliarder dollar. Mandag svarte Kina med å økte tollen på amerikanske varer verdt 60 milliarder dollar, melder CNBC.

Utviklingen bidro til et kraftig fall på Wall Street mandag kveld.

Slik ser det ut i Asia tirsdag morgen:

Nikkei 225 i Tokyo ned 0,73 prosent

Hang Seng i Hongkong ned 1,58 prosent

Shanghai Composite ned 0,46 prosent

Kospi i Seoul opp 0,32 prosent

STI i Singapore ned 1,02 prosent

ASX 200 i Sydney ned 1,05 prosent

Nest verste børsdag på Wall Street



Fallet i Asia følger etter markant nedgang i over hele verden mandag, og årets nest verste børsdag i USA.

Oslo Børs endte dagen ned 1,15 prosent til 861 poeng, mens de andre nordiske børsene falt rundt to prosent. På Wall Street ble det årets nest verste dag:

Dow Jones ned 2,38 prosent

S&P ned 2,41 prosent

Nasdaq ned 3,41 prosent

Økte tollavgifter rammer spesielt store eksportbedrifter i USA som Apple, Tesla og Boeing, der aksjekursene falt 5-6 prosent mandag.

Oljeprisen (brent sport) startet å falle i takt med aksjemarkedene mandag ettermiddag, og var nede under 70 dollar sent mandag kveld. tirsdag morgen har prisen tatt seg noe opp igjen, og ligger rett før klokken seks på 70,46 dollar per fat.