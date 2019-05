Storbanker får bøter på over 10 milliarder kroner

EU-kommisjonen har gitt storbankene Barclays, Royal Bank of Scotland, Citigroup, JP Morgan og MUFG bøter på samlet 1,07 milliarder euro for kartellvirksomhet i valutamarkedet, ifølge en pressemelding.

Det tilsvarer 10,4 milliarder kroner etter dagens kurs.

UBS avslørte samarbeidet

De fem bankene er dømt for å ha tatt del i to karteller som har drevet med valtuatrading i spotmarkedet for elleve valutaer, og valutahandlere fra bankene skal ha delt både sensitiv informasjon og planer for handler med hverandre.

De skal blant annet ha snakket med hverandre på ulike chatte-rom hos Bloomberg gjennom hele arbeidsdager.

Slik ble bøtene fordelt mellom storbankene etter at det ble inngått et forlik:

Barclays må betale 210 millioner euro (2,05 mrd.kr.)

RBS må ut med 249 millioner euro (2,43 mrd.kr.)



Citigroup 311 millioner euro (3,03 mrd.kr)



JP Morgan 229 millioner euro (2,23 mrd.kr)

MUFG 70 millioner euro (681 mill.kr)

Den sveitsiske storbanken UBS tok også del i kartellvirksomheten, men slipper bot ettersom den avslørte samarbeidet til EU-kommisjonen og derfor fikk full immunitet.

«Undergraver integriteten»

Bankene skal ifølge EU-kommisjonen ha gjennomført ulovlig samarbeid i valutamarkedet i euro, britiske pund, yen, franc, amerikanske-, kanadiske-, New-Zealand- og australske dollar. I tillegg til norske-, svensk- og danske kroner

– Atferden til bankene undergraver integriteten til finanssektoren på bekostning av den europeiske økonomien og forbrukerne, sier EU-kommisjonær Margrethe Vestager i meldingen.

Det ulovlige samarbeidet i de to kartellene til storbankene foregikk mellom 2007 og 2013.